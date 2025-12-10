Slovenska glasba v tišini žaluje za Alešem Hadalinom, mojstrom glasu in ljudske pesmi

Poslovil se je Aleš Hadalin, raziskovalec človeškega glasu in petja, ki je skozi svoje delo odkrival bogastvo slovenske ljudske glasbe, so sporočili iz Slovensko glasbenega informacijskega centra. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.

Aleš Hadalin je študiral muzikologijo in je bil znan po svojem raziskovanju različnih pevskih tehnik, ki so bile osrednji del vseh njegovih zgoščenk. Svoje glasbeno pot je začel v skupini Tantadruj, s katero je posnel dva albuma (1986 in 1990). V začetku devetdesetih se je posvetil jazzovskim standardom in s svojim globokim, hrapavim glasom izdal album Gee Baby.

Sodeloval je z mnogimi glasbeniki in zasedbami, kot so Zdene Vodopivec, Adi Smolar, PetzaPet, Jurki in Basisti, Slaven Kalebić, Joži Šalej, Sounds of Slovenia ...

Od leta 1995 naprej je kot pevec, plesalec in igralec sodeloval s svetovno priznano plesno skupino En-Knap, s katero je ustvaril tri predstave: Struna in želo, Zakonitosti Kobre in Popoln korak. Za slednjo je posnel tudi zgoščenko Umetnost hoje. S to skupino je sodeloval tudi pri treh filmih: Vrtoglavi ptič (slovenski film leta 1997), Dom svobode in Krotilci časa, za katere je spisal in posnel glasbo.

Leta 2003 je s skladbo Norec na Festivalu slovenskega šansona prejel nagrado za najboljšo interpretacijo.