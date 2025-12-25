Slovenska glasbena scena žaluje, umrl je DJ Boštjan

Na družbenem omrežju Facebook so se v zadnjih urah začele pojavljati objave, v katerih se znanci in glasbeni kolegi poslavljajo od slovenskega DJ-ja Boštjana Matele. Uradne potrditve smrti v javno dostopnih virih za zdaj nismo zasledili, a pojavili so se zapisi polni sožalja.

Med prvimi se je oglasil Lovro Muženič, ki je zapisal: »Nasvidenje v drugi dimenziji, kolega DJ Boštjan Matela ... Žalostno je slovo, ko sva še pred kratkim planirala sodelovanja v Kopru in Disco Club Fantasy, Višnja Gora ter Club Piramida, Ptuj. Usoda je želela drugače. Sožalje vsem žalujočim!«

Ganljiv in dolg zapis je objavil tudi Tomaž Planer. V njem se spominja skupnih nastopov ter doda, da za pokojnim žalujejo žena in dva otroka: Zdaj boš glasbo vrtel še naprej tam nekje za mavrico. Nekoč se spet srečamo. Tako si ''rolal'' leta 2022 na Ptujski noči, zdaj rolaš pa daleč, daleč od nas. Ne morem verjeti in ne dojeti, da več te ni, da za tabo bodo le ostali spomini, v katerih boš ostal zavedno živ ... Moje iskreno sožalje obema otrokoma in ženi, ki si jih na žalost za vedno zapustil. Otroka sta ostala brez srčnega očeta, žena brez zlatega moža, jaz pa sem ostal brez krasnega podpornika, ki ga bom zelo pogrešal. Boli,ker te več ni, a nekoč se bomo spet srečali in vse bo lepo ... SREČNO BOŠTJAN.«

S kratkim, a zgovornim odzivom se je oglasila tudi pevka Andreja Makoter: »Neeeeee nooooooo….. Zakaj Boštjan Matela???? Zakaj???? R.I.P.«

Odhod je prizadel tudi Tonija Tratnjeka, ki je v svojem slovesu izpostavil leta skupnih trenutkov: »Dragi moj DJ bratec preživela sva ogromno skupaj! Zakaj si mi odšel tja za mavrico. To veš samo ti! DRAGI BOŠTJAN MATELA! Iskrene sožalje družina! Pogrešal te bom za kake nasvete! Pogrešal bom«