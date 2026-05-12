Nina Klinar iskreno o ločitvenih postopkih z nekdanjim olimpijcem: »25 tisočakov, pa še nisem konec«

Slovenska glasbenica Nina Klinar je v iskrenem dialogu z oboževalci razkrila podrobnosti o svoji boleči ločitvi in drugih življenjskih preizkušnjah. Kot je pred časom odjeknilo v javnosti, naj bi nad njo nekdanji partner Tim Kevin Ravnjak, sicer eden najuspešnejših slovenskih deskarjev prostega sloga in olimpijec iz Sočija 2014, izvajal psihično in fizično nasilje, jo poniževal in celo zanemarjal ter surovo ravnal z njuno hčerkico. Ko je razkrila neprijetne podrobnosti o dolgotrajnih ločitvenih postopkih, ni mogla skriti svoje frustracije nad počasnim delovanjem slovenskega sodstva. Vendar pa se v vsem tem skriva tudi njena neverjetna moč, ljubezen, ki jo preplavlja iz vseh smeri, in optimizem, ki ji pomaga prestati še tako težke trenutke.

Nina je priznala, da je bila njena ločitev izredno naporna in da že več let čaka na uradni zaključek postopkov. Povedala je, da sta se z nekdanjim partnerjem razšla, je bila njuna hčerka Mia stara natančno 1 leto. »Torej že 4 leta nazaj. Uradno pa še čakam,« je povedala, s čimer je opozorila na težave, s katerimi se sooča marsikdo v našem pravnem sistemu. Njen odgovor na vprašanje, koliko je že plačala za ločitvene postopke, bi presenetil marsikoga. »25 tisočakov, pa še nisem konec. Tako da moram delati na vseh možnih koncih, ker sva že tako ali tako sami,« je razkrila.

Ob tem pa Nina ne skriva svoje kritike na račun slovenskega sodstva, ki po njenem mnenju ne omogoča enakopravnega dostopa do pravice vsem, temveč ščiti tiste, ki imajo več denarja. »Sistem je na žalost tako narejen, da dejansko podpira lenobo, ščiti pa storilce in ne žrtev. Tako da če nimaš denarja, žal ne moreš priti do pravice,« je še dodala. Kljub vsem težavam pa je povedala, da je pripravljena plačati ceno za mir v svojem življenju. »Če je to cena, ki jo moram plačati za mir, potem dam še trikrat toliko.«

Razkrila je podrobnosti o svoji ločitvi. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Kljub temu da se je Nina Klinar soočila z mnogimi izzivi, je njeno srce polno ljubezni. Na vprašanje o svojem ljubezenskem življenju je odgovorila z veliko iskrenostjo: »Ljubezen? Toliko je imam okrog sebe, da ne vem kam z njo. Od Mie, mojih, prijateljev, glasbe, življenja ... Ostalo pa bo, ko bo oziroma ko bo namenjeno. Trenutno uživam točno tako, kot je, in si ne predstavljam drugače.« V teh besedah se skriva lepota njenega pogleda na življenje: najti srečo v tistem, kar že imamo, in ne v večnem pričakovanju tega, kar še pride.

Kot je jasno iz vsega, kar je povedala, kljub preizkušnjam zna ostati pozitivna in pristna. V odgovorih sledilcem je spregovorila tudi o tem, ali se kdaj počuti osamljeno. »Ne, nikoli! Sploh ker res nikoli nisem osamljena. Imam Mio, ki sva noro navezani ena na drugo, starše, prijatelje, sodelavce, službo imam tako, da sem ves čas med ljudmi,« je povedala in dodala, da ji ni problem preživeti čas tudi sama. »Veliko sem potovala sama, še pred Mio. Nekdo zraven me prej nervira, kot kaj drugega,« je glasbenica dodala v smehu.