Slovenska igralka spregovorila o sedemmesečnem peklu: »Morala sem se ustaviti!«

V novem podkastu Ona plus poslušalce čaka ganljiv in izjemno odkrit pogovor o izgorelosti, okrevanju in o tem, kako se po padcu znova postaviti na noge. Gostji sta bili igralka Nina Ivanič, ki se je tudi sama soočila z izgorelostjo, telesnim kolapsom in iskanjem poti iz teme nazaj k življenju, ter dr. Tina Bončina, zdravnica, psihoterapevtka, mojstrica logosinteze in avtorica knjig o izgorelosti in notranjem ravnovesju. Nina je brez olepševanja priznala, da jo je telo dobesedno ustavilo: »Takrat sem se morala ustaviti – in sem se. Šla sem na bolniško, izklopila vse obveznosti in začela znova, počasi in potrpežljivo.«

Tina Bončina in Nina Ivanič. FOTO: Marko Feist

Sedemmesečni pekel in tišina, ki ozdravi

Po »sedemmesečnem peklu«, kot ga sama opiše, je spoznala, da se prava moč skriva v miru in ne v popolnosti. Danes živi povsem drugače: brez hitenja, brez večopravilnosti, z več posluha za telo in dušo. »Človek dobi moč šele, ko reče ne,« pove iskreno. »In jaz sem se tega končno naučila,« je priznala. »Vsaka težka situacija se enkrat izteče. In takrat spet vidiš, kaj je res pomembno,« je dodala.

Ko telo reče stop

Ob njej v podkastu spregovori tudi priznana psihiatrinja dr. Tina Bončina, ki je Nini stala ob strani in razložila, kako nevarna je izgorelost, če je ne prepoznamo pravočasno. »Nini se je zgodil kolaps, ki se ji je moral zgoditi, da je spet slišala sebe,« pravi zdravnica. Izgorelost ni znak šibkosti, ampak klic telesa po spremembi.