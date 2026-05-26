Slovenska kandidatka za poslanko dviga temperaturo! Odvrgla odvečne krpice (FOTO)

Ana Taks, nekdanja Ana Pusovnik, ki jo je javnost spoznala v šovu Sanjski moški, nato pa še kot kandidatko za poslanko očitno dobro ve, kako pritegniti pozornost sledilcev. Tokrat ni bilo treba veliko, saj so temperature že dovolj visoke, Ana pa je poletni vročini ujela precej zapeljiv trenutek.

Na fotografiji sproščeno leži na ležalniku na zelenici, verjetno pred domačo hišo, in je obsijana z močnim soncem, čez objavo pa je zapisala, da je zunaj kar 28 stopinj Celzija. V rdečem satenastem oziroma svilnatem kompletu, ki spominja na spalno perilo, je brez zadržkov pokazala svojo postavo, v ospredju pa je njen izraziti dekolte. Ana nedavno razkrila, da si je letos povečala prsi.

30-letna vplivnica in mama dveh otrok je, kar se svoje postave, tiče zelo samozavestna. Kako tudi ne, saj je že sama pojasnila, da je po dveh porodih garala za svoj videz, ki ga lahko zdaj s sledilci ponosno razkazuje. Ko so jo sledilci spraševali, kako je po dveh porodih spet prišla do takšne postave, je bila zelo neposredna: »Po resnici … namatrala sem se!« Povedala je, da je imela prej 59 oziroma 60 kilogramov, zdaj pa je spet pri 54. Do tega je prišla z dieto, treningi, odrekanjem sladkemu in sladkim pijačam ter z nizkokalorično prehrano. Zdaj ji je uspelo priti nazaj na težo, pri kateri se očitno počuti odlično.

Saško jo je zaročil v Mehiki. FOTO: Instagram

Odlično pa se ob svoji dragi počuti tudi oče njunih otrok, koroški podjetnik Saško Taks, ki se v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja v javnosti. Znan je tudi kot predsednik nogometnega kluba Korotan, pred volitvami letos pa je stopil v vrste Demokratov Anžeta Logarja, kjer je postal predsednik občinskega odbora Ravne–Prevalje.