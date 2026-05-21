NOVO POGLAVJE

Znana Slovenka stopila pred matičarja: »Zdaj ga končno lahko kličem možek«

Čeprav sta si že obljubila zvestobo, njuna poročna zgodba očitno še ni končana.
Ksenija in njen mož Alen. FOTO: Osebni Arhiv

Ksenija v šovu Kmetija. FOTO: Osebni Arhiv

Ksenija Kranjec z najdražjim. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

N. P.
 21. 5. 2026 | 17:25
 21. 5. 2026 | 18:02
Ksenija Kranjec je presenetila z veliko novico. Svetlolaska je za Slovenske novice razkrila, da je v sredo, 20. maja, dahnila usodni 'da'. Odločitve ni obešala na veliki zvon, o njenem zakonskem stanu priča le dodaten priimek na družbenih omrežjih. Kot pravi, sta se z izbrancem Alenom za poroko odločila spontano, a z jasnim razlogom: zaradi ljubezni. »Poročila sva se včeraj. Težko je ostati tiho ob tako veliki življenjski odločitvi,« je srečno povedala Ksenija, ki po novem uradno nosi tudi priimek Karalić. Kot pravi, poroke nista naznanjala širnemu svetu, saj je bil trenutek predvsem njun. »Nisva na veliko razglašala, da se bo to zgodilo, ker sva to naredila bolj zase in predvsem iz ljubezni, ki naju povezuje,« je razkrila. Dodaja, da je bila želja »obojestranska«.

Šok po smrti Slovenke po liposukciji, vplivnica Ksenija Kranjec: »Hvaležna sem, da sem živa«

Čeprav sta si že obljubila zvestobo, njuna poročna zgodba očitno še ni končana. Ksenija si namreč že dolgo želi simbolične poroke nekje na toplem, brez pretirane pozornosti in brez velikega pompa. »Nekje na plaži, samo midva,« opisuje svojo idejo idilične poroke. Preden pa pridejo na vrsto plaža, topli kraji in morda medeni tedni, imata mladoporočenca še nekaj skupnih načrtov doma. Ksenija pravi, da najprej zaključujeta njun skupni domek, ki je že skoraj pri koncu, ob tem pa urejata še mobilno hiško na morju. Šele nato naj bi prišla na vrsto njuna mala sanjska poroka v toplih krajih.

FOTO: Osebni Arhiv
FOTO: Osebni Arhiv
Najbolj prikupen del novega poglavja? Naziva, ki sta zdaj končno uradna. »Zdaj ga končno lahko kličem možek, on pa mene žena,« je povedala svetlolaska. Priznala je, da ji prej ni bilo všeč, če ji je rekel žena, zdaj pa ji to zveni povsem drugače. »Zdaj to zelo lepo zveni in prav rada slišim.« Veliko spremembo pa spremlja tudi manj romantičen opravek. Ksenija je v smehu priznala, da bo morala znova menjati dokumente, čeprav jih je zaradi novega naslova njunega doma uredila šele pred tremi meseci.

Za poroko sta sprva povedala le družini. Ostalo sta, kot pravi Ksenija, želela prihraniti za presenečenje iz toplih krajev. A kot kaže, je bilo pričakovanje preveliko, sreče pa ni mogla zadržati v sebi. »Seveda je bilo veliko joka, čestitk, vsi so srečni, ampak včasih že malo v šali jezni name, ker vedno delam nepredvidljive poteze, ampak to sem jaz, rada presenečam,« je povedala v smehu.

Njuna ljubezenska zgodba je sicer pomemben korak dobila že lani poleti. Kot smo že poročali, jo je izbranec zaročil v Grčiji, 6. avgusta 2025. Zdaj je pred njima novo poglavje. Najprej dom, nato morje, potem pa, kot si želi Ksenija, še pobeg nekam na toplo. 

Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)

