Slovenska manekenka pri petinštiridesetih odvrgla oblačila! Pokazala je skoraj vse

Slovenska manekenka in nekdanja kraljica lepotnih naslovov Iris Mulej je znova dokazala, da leta zanjo očitno tečejo drugače. Na glamuroznem dogodku ob 70. obletnici slovenske znamke spodnjega perila je naravnost zasijala, in to ne le kot gostja, temveč kot ena izmed manekenk na pisti.

Ko je stopila na oder v zapeljivem, živordečem kompletu, je občinstvu skoraj zastal dih. Samozavest, eleganca in postava, ki bi ji jo zavidale tudi dvajsetletnice, so govorile same zase. Številni so se spraševali: Kako je mogoče, da je pri 45 videti tako neverjetno?

Skrivnost njene lepote

Pravzaprav njena sijoča, brezhibna podoba ni nobeno presenečenje. Iris Mulej že leta dokazuje, da se dosledna skrb za telo, um in dobro počutje obrestujejo, tako na zunaj kot navznoter.

Svojih navad nikoli ni skrivala. Na Instagramu redno deli utrinke iz vsakdana, v katerih se vidi, da pri njej kraljujejo disciplina, zdrava rutina in navsezadnje dobra energija. Kožo skrbno ščiti pred soncem, veliko se giba, pazljivo izbira hrano in pije svoje značilne »zdrave napitke«. Iz njenih objav je jasno tudi, da ničesar ne jemlje za samoumevno.

Na pisti je zasijala kot prava boginja. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Poleti je delila fotografijo sveže nabranega jagodičevja z babičinega vrta – mali ročici njenih otrok sta poskrbeli za sladko jutranje presenečenje. »Dvakrat najslajše! Ker so z babičinega vrta in ker so jih nabrale njune rokice,« je zapisala, iz česar je jasno, da takšne trenutke neizmerno ceni. In prav hvaležnost je, po mnenju mnogih, tako gurujev kot posameznikov, nepogrešljiv del zdravega duha v zdravem telesu.

Družina, narava, gibanje, hvaležnost – vse to ustvarja tisti njen značilni sijaj, tisto toplino in naravno lepoto, ki kar žari iz nje. Hormoni sreče so očitno najlepše ličilo.

Dvorana, polna zvezd: vse v brezhibni podobi

Na dogodku je bilo mogoče opaziti številne znane obraze iz sveta mode in družbenih omrežij. Med občinstvom in na rdeči preprogi so blestele Renata Bohinc, Tjaša Kokalj Jerala, Katarina Benček, Gaja Prestor in druge, med njimi tudi hrvaška medijska osebnost ter vplivnica Iva Radić.

Na dogodku je bilo mogoče opaziti številne znane obraze iz sveta mode in družbenih omrežij. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Vsaka v svojem stilu, vse pa skrbno urejene, s popolnimi pričeskami, glamuroznimi ličili in modnimi kombinacijami, ki so odsevale praznično vzdušje večera.