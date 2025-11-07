Slovenska misica takole zavpila na odru lepotnega tekmovanja! »Če me niste slišali prvič ...« (VIDEO)

Vsako leto na izboru Miss Universe pride trenutek, ko morajo kandidatke na izviren način zaklicati ime svoje države. Nekatere to storijo z nasmehom, druge z zadržanostjo, tretje pa, tako kot letos naša Hana Klaut, z vso močjo, srcem in ponosom.

Fenomen, ki postane viralen

Predstavitev držav na Miss Universe je že dolgo pravi mali spektakel. Vsako leto se razpravlja, katera od tekmovalk je pustila največji vtis.

Letos je ta trenutek zagotovo zaznamovala tudi naša misica Hana. Na svojem družbenem omrežju je objavila posnetek, ob njem pa zapisala: »Če me niste slišali prvič ...To je Slovenijaaaaa!«

(Oglejte si posnetek):

Na posnetku, ki ga je objavila na svojem Instagramu, vidimo, kako Hana samozavestno stopi pred občinstvo, z energičnim gibom rok in izrazno mimiko pospremi svoj vzklik. Sama se je pošalila, da se je spraševala, »če je bilo dovolj naglas«, a sodeč po odzivih, je bilo več kot odlično.

(Posnetek z minulega leta, ko so misice vzklikale svoje ime):

Slovenke so ji v komentarjih pisale: »Energija, karizma, ponos – dala si vse od sebe!«, »To je to, kar potrebujemo – samozavestna Slovenka, ki se sliši do vesolja!«

29-letna doktorica dentalne medicine iz Šempetra pri Gorici je dokazala, da se Slovenija zna postaviti ob bok največjim. S svojo pojavo, glasom in nasmehom je navdušila in spomnila, da Miss Universe ni le tekmovanje v lepoti, temveč tudi izraz samozavesti, ponosa in drznosti.