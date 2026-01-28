Slovenska pevka ekskluzivno za Slovenske novice! Lagala je o očetovstvu svojega otroka: »Bilo me je sram«

Mirna Reynolds, pevka in nekdanja članica priljubljene skupine Foxy Teens, je v zadnji epizodi podkasta Iztoka Gartnerja »Brez dlake na jeziku« znova odprla poglavje svojega življenja, ki je pred leti razburkalo slovensko javnost. Njena zgodba o potovanju po Aziji, nenadni nosečnosti in “skrivnostnem” očetu je bila takrat ena tistih, o katerih so govorili vsi – zdaj pa je za Slovenske novice po trinajstih letih razkrila resnico.

V podkastu je opisala, da se je v mladih letih brez načrtov podala na pot po Aziji. Ko je prispela v Bangkok, jo je realnost presekala: »Sedela sem na pločniku v Bangkoku in jokala. Nikoli nisem bila sama, niti na kavi, zdaj pa sem na Tajskem. To je bila povsem nova resničnost,« je dejala. A kaj kmalu se je občutek strahu pretopil v nekaj, kar je opisala kot osvoboditev. Pot jo je zanesla na otok Kopangan, kjer je obiskala Full Moon Party, in tam se je, kot pripoveduje, njen svet obrnil na glavo.

»Vse se je zgodilo tako hitro. Zaljubila sem se in odločila, da ostanem,« je povedala. V Aziji je nato preživela približno leto dni in potovala tudi po Maleziji, Baliju ter drugih krajih. A kmalu je prišlo največje presenečenje: nosečnost. Mirna je opisala, da je na zabavi spoznala moškega, s katerim je preživela strastno noč, nato pa je izgubila stik z njim. »S kom? Bil je Nemec, drugega ne vem … To je bilo vse, kar sem vedela,« je dejala v podkastu in dodala, da se je po vrnitvi domov izkazalo, da je res noseča, a moškega ni mogla izslediti kljub poskusom.

Njena prvotna zgodba je bila drugačna: »Takrat me je to zaščitilo«

Ko se je leta 2013 v medijih pojavila novica o njeni nosečnosti, je javnost dobila tudi uradni odgovor na vprašanje, kdo je oče. Mirna je takrat govorila o mlajšem Nemcu Alexandru, s katerim naj bi se spoznala na Tajskem, in nato skupaj živela v Nemčiji. Rodila je sina Luko, kasneje pa je v javnosti večkrat poudarila, da je materinstvo prevzela sama in da je bil otrok zanjo prelomnica.

FOTO: Mediaspeed

V pogovoru za Slovenske novice je pevka zdaj brez ovinkarjenja priznala, da je bila zgodba o očetovstvu, kot jo je takrat predstavila javnosti, neresnična. »Imela sem fanta Alexandra in priznam, da sem takrat rekla, da je on oče mojega otroka,« nam je povedala. Dodaja, da jo je takrat vodil strah: »Bilo me je sram, nisem hotela, da se o tem govori, bala sem se obsojanja, zato sem rekla, da je on oče.« Poudari pa, da Alexander ni izmišljen lik, temveč je bil v resnici njen partner v tistem obdobju: »Takrat me je to zaščitilo, ni pa škodilo nikomur drugemu.« Nato še enkrat potrdi: »Oče je v resnici neznan.« Pravi, da ga je poskušala najti, a je bilo to praktično nemogoče: »Nemčija je res ogromna.« Ob tem dodaja, da v njenem domačem krogu nikoli ni bilo dvomov, domači in partner so vedeli, »da Alex ni oče«.

Mirna pravi, da je do iskrenosti, s katero se ponaša danes, prišla z leti. »V 13 letih se človek spremeni in tudi jaz sem se: danes sem brutalno iskrena oseba,« pove in razloži, zakaj se je odločila reči bobu bob: danes je v prvi vrsti iskrena zato, da je zvesta sama sebi. Pojasni še, da je del nosečnosti zares preživela v Nemčiji in tam tudi rodila. Po rojstvu se je kmalu vrnila v Slovenijo, nekaj časa pa je bivala tudi v Aziji: »Živela sem v Kambodži s sinčkom in mamo, ko je bila še živa, takrat je bil mali star kakšna štiri leta.« O svojem zasebnem življenju danes govori mirno in brez napihovanja. Za konec pove še, da trenutno ni zaljubljena: »Odkar imam otroka, sem srečno samska.«