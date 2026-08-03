Nika Zorjan na morju zgoraj brez (FOTO)

Po ustvarjalno pestrem obdobju si je Nika Zorjan privoščila nekaj dni zasluženega oddiha. Priljubljena pevka se trenutno mudi na hrvaškem otoku Rab, od koder z oboževalci deli poletne utrinke. Med njimi je največ pozornosti pritegnila fotografija, na kateri v morju pozira zgoraj brez. Na posnetku je obrnjena s hrbtom proti objektivu, zgoraj je brez kopalk, videz pa je dopolnila s slamnikom in rožnatim spodnjim delom kopalk.

Pred dnevi je svoje sledilce razveselila tudi s fotografijami iz Grčije, zdaj pa dopust očitno nadaljuje na Jadranu. Kot razkrivajo njene objave na družbenih omrežjih, večino prostega časa preživlja ob morju, kjer si po številnih delovnih obveznostih polni baterije. Za Prekmurko je sicer delovno zelo uspešno obdobje. Pred kratkim je predstavila novo pesem Pardon, s katero se je po zahtevnem obdobju vrnila na glasbeno sceno. Na zasebnem področju je za Niko očitno prav tako lepo obdobje. Pred kratkim je potrdila, da je srečno zaljubljena, identitete svojega izbranca pa ni razkrila. Medtem se že dlje pojavljajo ugibanja, da naj bi njeno srce osvojil mladi glasbenik Lan Vlašič, sin Matjaža in Urše Vlašič.