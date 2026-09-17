Slovenska pevka po hudi nesreči: V teh dneh jočem precej ... (VIDEO)

Pevka Eva Moškon, ki je nekoč pela tudi z Janom Plestenjakom, se je ob približevanju prve obletnice hude prometne nesreče oglasila svojim sledilcem z zelo osebnim zapisom. Razkrila je, da je pred skoraj letom dni stala pri rdeči luči, ko se je nekdo silovito zaletel vanjo od zadaj. Danes pravi, da je navzven videti, kot da se ji kaj takega sploh ni zgodilo. Toda leto okrevanja je očitno pustilo močan pečat. »Pet dni pred prvo obletnico mojega ponovnega rojstva izgledam, kakor da lani nisem bila udeležena v prometni nesreči,« je zapisala ob posnetku. Dodala je, da v teh dneh veliko joka. Njene solze pa niso le solze bolečine. V njih se, kot pravi, prepletajo sreča, hvaležnost in spomini na vse, kar je prestala. Najpomembnejše zanjo je, da je preživela. In da ima ob sebi ljudi, ki so ji pomagali na poti okrevanja.

Hvaležna vsem, ki so ji pomagali

Moškonova je v zapisu poudarila, da je imela po nesreči ustrezno zdravstveno pomoč in da je še vedno na poti, da znova »zacveti v vsem, kar ljubi«. Posebej se je zahvalila UKC Ljubljana, Očesni kliniki, maksilofacialni kirurgiji in interventnim službam v Ljubljani. Njene besede so bile polne hvaležnosti. »Prejmite velik objem in poljub od mene,« je sporočila zdravstvenim delavcem in reševalcem. Dodala je, da jim bo ostala večna hvaležnica in dolžnica. Ob obletnici nesreče očitno še vedno podoživlja težke trenutke, a hkrati čuti tudi veliko srečo, da je tukaj. Sama pravi, da gre naprej korak za korakom. Prav ta misel najbolje opiše njeno zadnje leto. Njeno sporočilo se konča preprosto, a zelo zgovorno. »Hvala, hvala, hvala ...«