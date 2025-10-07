Slovenska pevka pokazala velik lesketajoči se zaročni prstan (FOTO)

Slovensko pevko, besedilopisko in glasbeno producentko Julijo Aljaž, znano pod umetniškim imenom July Jones, smo imeli Slovenci in Slovenke priložnost pobližje spoznati v finalu Eme, ko jo je premagal Klemen Slakonja.

July Jones se je rodila v Ljubljani, vendar že od svojega 15. leta živi v tujini, zadnja leta v Londonu. Letošnje poletje je bilo za glasbenico še posebej prelomno, saj je avgusta postala tudi državljanka Velike Britanije, na kar je čakala dolga leta.

Da je leto res izjemno, dokazuje njena tokratna objava. S sledilci je na družbenem omrežju Instagram delila prečudovito novico, in sicer se je zaročila s svojim najboljšim prijateljem Asherjem Stormom.

Pod objavo se je usul plaz čestitk sledilcev, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.

July smo tudi vprašali, ali je prstan zaročenec izbral sam in jo z njim presenetil, ali pa sta ga izbrala skupaj. Takoj ko dobimo odgovor, vam osvetlimo romantično dejanje ljubezni.