Slovenska pevka pričakuje tretjega otroka: trebušček pokazala tudi na državni proslavi (FOTO)

V družini priljubljene slovenske pevke in glasbene pedagoginje Simone Plut vlada posebno veselje. Pevka, ki jo mnogi poznajo tudi iz družinskega benda The Plut Family, s svojim možem pričakuje tretjega otroka. Nosečniški trebušček je prvič pokazala na državni proslavi, kjer je skupaj s sestro navdušila z glasbenim nastopom, zdaj pa je na družbenih omrežjih objavila še serijo fotografij, na katerih ponosno pozira in razkriva, da je pred njihovo družino novo, čudovito življenjsko poglavje.

Simona je v prvi vrsti predana mama dvema deklicama in žena svojemu možu. Večkrat je povedala, da jo najbolj osrečujejo prav družina, skupni trenutki in ustvarjanje domačega vzdušja. »Zelo rada kuham in gostim sorodnike in prijatelje. Ko mi mož reče, da je največji fan moje kuhinje, imam še več motivacije in volje,« je zapisala o svojem družinskem življenju. Ob tem uspešno usklajuje tudi svojo glasbeno pot. Po izobrazbi je diplomirana profesorica jazz petja, nastopa kot pevka in svoje bogato znanje predaja številnim učencem. Širša slovenska javnost je njo in njeno družino spoznala tudi v oddaji Slovenija ima talent, kjer so nastopili kot družinski bend.

Ob tretji nosečnosti se Simona gotovo spominja tudi svojih prvih materinskih korakov. Odraščala je v veliki družini in vse to z otroki, gospodinjstvom ji je bilo domače. Prvič je mama postala pri 24 letih. Zdaj se njihova družina pripravlja na prihod še enega otroka, ki se ga, kot je razvidno iz objavljenih fotografij, vsi neizmerno veselijo.