Slovenska pevka razkrila: »20 let jo že obiskujeva«

Podaljšan vikend v našem alpskem raju je znova dokazal, zakaj so smučarski poleti slovenski nacionalni praznik. Letošnja kulisa je bila naravnost veličastna: v štirih dneh se je zbralo skoraj 90 tisoč ljubiteljev športa, sobotna tekma, ki je gostila tudi zgodovinsko prvo žensko preizkušnjo v poletih, pa je bila popolnoma razprodana.

Med tistimi, ki Planice ne zamudijo za nobeno ceno, je tudi Nuša Derenda. Ob letošnjem obisku je na družbenih omrežjih delila zapis, v katerem je poudarila svojo dolgoletno tradicijo. Kot je zapisala, Planico s partnerjem redno obiskujeta že neverjetnih 20 let. »Vsako leto znova isti občutek – ponos, energija in tista prava slovenska srčnost,« je pevka opisala svoje doživljanje spektakla. Ob tem ni skrivala navdušenja nad našimi orli in orlicami, saj je dodala, da nas »skakalci in skakalke res razvajajo s svojimi vrhunskimi nastopi in rezultati.« Svojo objavo je zaključila s poklonom nepozabnemu vzdušju in zahvalo za vse ustvarjene spomine: »Hvala vam za vse te trenutke!«

Zgodovinski presežki v znamenju Prevcev

Letošnja Planica je bila, kot čivkajo že vrabci na vejah, posebna predvsem zaradi dosežkov na letalnici bratov Gorišek. Navijači so noreli ob zmagi Domna Prevca, ki je s suverenimi poleti kronal svojo rekordno sezono. Še večji zgodovinski mejnik pa je postavila Nika Prevc. Ne le, da je zmagala na sploh prvi ženski tekmi v poletih, dan prej je poskrbela še za nov svetovni rekord. S tem sta zdaj oba rekorda, moški in ženski, trdno v rokah družine Prevc in Slovenije.

Poleg napetih bojev za metre je Planica znova potrdila svoj status največjega družabnega dogodka pri nas. Med gledalci so za pravo vročico poskrbeli koncerti vrhunskih domačih glasbenikov. Glasba, smeh in navijanje so ustvarili kuliso, ki jo, kot pravi Nuša Derenda, preprosto moraš doživeti v živo.