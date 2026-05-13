Slovenska pevka v dar dobila kondom s skrivnostnim sporočilom (FOTO)

Pevka Nuša Rojs je znova pokazala, zakaj je priljubljena med slovenskimi zabavami – tudi tiste najbolj nepričakovane. Pretekli vikend je nastopila v lokalnem gasilskem domu in dvignila na noge tako mlade kot stare. Nuša je svoj nastop spremenila v pravi večer dobre volje. Njene energične pesmi so preplavile dvorano, gostje pa so brez zadržkov plesali in se smejali ob vsakem njenem nastopu. S svojim navdušenjem in karizmo je poskrbela, da je zabava postala nepozabna.

Nuša Rojs je prejela presenečenje. FOTO: Marko Feist

Poseben trenutek pa jo je čakal tudi izven odra. V kovčku za opremo je odkrila nenavadno darilo – plastično vrečko, v kateri je bil kondom s sporočilom: »Kondom sreče – po uporabi tega kondoma, vas čas čez 9 mesecev velika sreča.« Ob koncu sporočila sta bila pripeta še srček in smeško. Pevka se je ob tem iskreno nasmejala in skrivnostno darilo komentirala z eno besedo: »Hvala!« Nuša Rojs tako znova dokazuje, da je prava zvezda presenečenj, ki s svojo energijo in humorjem zna razveseliti vsakogar – ne glede na starost.

Pevka je nedavno gostovala v našem ŠOKkastu. Pogovoru lahko prisluhnete spodaj: