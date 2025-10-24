Slovenska podjetnica dahnila »da« na Ibizi: poglejte, kako čarobna je bila poroka

Slovenska podjetnica Tamara Djordjić, ki je javnosti znana po produktu za intimno nego, je na družbenih omrežjih s sledilci delila prečudoviti novici.

Na Ibizi je praznovala svoj 40. rojstni dan, potem pa večno zvestobo obljubila izbrancu Alenu. Izbrala sta posebno lokacijo, in sicer kot je zapisala, čaroben kraj, kjer se je čas za trenutek ustavil.

»Na tem čarobnem kraju, imenovanem Vrata v nikamor – Čas in prostor Ibiza – simbol brezčasne ljubezni, odprtih poti in novih začetkov. Stojimo med temi starodavnimi vrati, obdani z neskončnim nebom in morskim vetričem, in si obljubljamo večnost. Zdelo se je, kot da se je čas za trenutek ustavil – samo midva, ljubezen in divji duh Ibize.«

Pod objavo se je usul plaz čestitk, ki se jim pridružujemo tudi v uredništvu Slovenskih novic. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Kakoooo lepooo. Na srečo naprej na skupni poti.«, »Čestitke, čudovita sta in srečno na vajini skupni poti.«, »Aaaaaaa cestitkeeeee draga Tamara in Alen.«

