Slovenska podjetnica po porodu ne počiva: hčerko dojila kar v skladišču (FOTO)

Slovenska podjetnica in vplivnica Petra Parovel je na družbenem omrežju Instagram objavila posnetek, na katerem svojo novorojenko doji kar v skladišču, med opravljanjem delovnih obveznosti. Petra, ki vodi blagovno znamko SWY, tudi po rojstvu otroka ostaja aktivno vključena v poslovanje podjetja. Kot je že večkrat poudarila, si zaradi odgovornosti do podjetja ne more privoščiti klasične, daljšega porodniškega dopusta, zato delo nadaljuje tudi v poporodnem obdobju.

Na družbenih omrežjih redno prikazuje, da hčerko vključuje v svoj vsakdan - spremlja jo na sestankih, službenih poteh, predavanjih in poslovnih dogodkih. V zadnjem obdobju je bila med drugim prisotna tudi na aktivnostih, povezanih s širjenjem blagovne znamke na tuje trge. Znamka SWY ima stalno fizično trgovino v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark, svojo prisotnost pa je razširila tudi v tujino. Na Hrvaškem so organizirali prvo pop-up trgovino, kar predstavlja enega od korakov pri širjenju na regijski trg.

Petra sicer na svojih družbenih omrežjih pogosto deli vpogled v zakulisje poslovanja - od dela v skladišču do priprav na prodajne dogodke in lansiranja novih kolekcij. Tokratna objava pa je pokazala tudi del njenega usklajevanja materinstva in poslovnih obveznosti v prvih tednih po porodu.