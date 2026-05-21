  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BREZ PREMORA

Slovenska podjetnica po porodu ne počiva: hčerko dojila kar v skladišču (FOTO)

Kot lastnica podjetja si daljšega porodniškega dopusta ne more privoščiti, zato z delom nadaljuje tudi po rojstvu otroka.
Petra Parovel. FOTO: Instagram
Petra Parovel. FOTO: Instagram
K. G.
 21. 5. 2026 | 11:18
 21. 5. 2026 | 11:18
1:35
A+A-

Slovenska podjetnica in vplivnica Petra Parovel je na družbenem omrežju Instagram objavila posnetek, na katerem svojo novorojenko doji kar v skladišču, med opravljanjem delovnih obveznosti. Petra, ki vodi blagovno znamko SWY, tudi po rojstvu otroka ostaja aktivno vključena v poslovanje podjetja. Kot je že večkrat poudarila, si zaradi odgovornosti do podjetja ne more privoščiti klasične, daljšega porodniškega dopusta, zato delo nadaljuje tudi v poporodnem obdobju.

Petra Parovel. FOTO: Instagram
Petra Parovel. FOTO: Instagram

Na družbenih omrežjih redno prikazuje, da hčerko vključuje v svoj vsakdan - spremlja jo na sestankih, službenih poteh, predavanjih in poslovnih dogodkih. V zadnjem obdobju je bila med drugim prisotna tudi na aktivnostih, povezanih s širjenjem blagovne znamke na tuje trge. Znamka SWY ima stalno fizično trgovino v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark, svojo prisotnost pa je razširila tudi v tujino. Na Hrvaškem so organizirali prvo pop-up trgovino, kar predstavlja enega od korakov pri širjenju na regijski trg.

Petra sicer na svojih družbenih omrežjih pogosto deli vpogled v zakulisje poslovanja - od dela v skladišču do priprav na prodajne dogodke in lansiranja novih kolekcij. Tokratna objava pa je pokazala tudi del njenega usklajevanja materinstva in poslovnih obveznosti v prvih tednih po porodu. 

Več iz teme

petra parovelswyporodniškadružbena omrežja
ZADNJE NOVICE
11:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BIZARNO

Matere dijakov so se steple na maturantskem večeru, posredovala je policija (VIDEO)

Po besedah navzočih je do spora prišlo zaradi prerivanja za čim boljši položaj ob rdeči preprogi.
21. 5. 2026 | 11:56
11:18
Bulvar  |  Domači trači
BREZ PREMORA

Slovenska podjetnica po porodu ne počiva: hčerko dojila kar v skladišču (FOTO)

Kot lastnica podjetja si daljšega porodniškega dopusta ne more privoščiti, zato z delom nadaljuje tudi po rojstvu otroka.
21. 5. 2026 | 11:18
11:07
Bulvar  |  Glasba in film
URESNIČILA SE JI JE DOLGOLETNA ŽELJA

Po petih letih premora se na glasbene odre vrača Maja Prašnikar (FOTO)

Po petih letih glasbenega premora se vrača na oder z bolj zrelim pogledom in novo energijo.
Kaja Grozina21. 5. 2026 | 11:07
10:44
Novice  |  Slovenija
BLACK CUBE

Golob brutalno nad Janšo! »Za oblast je pripravljen izdati kogarkoli, tudi svojo lastno državo« (VIDEO)

Afera Black Cube na ustavno sodišče, medtem pa burno med odhajajočim predsednikom vlade in najverjetnejšim mandatarjem.
21. 5. 2026 | 10:44
10:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Obsežna akcija na Gorenjskem se je končala tragično

V sredo so skoraj osem ur iskali pogrešano osebo.
21. 5. 2026 | 10:11
10:06
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA SE NADALJUJE

Drama pri Dubrovniku: inštruktor se je potopil s turisti, na površje so se vrnili vsi razen njega

Pri otoku Lokrum, nedaleč od Dubrovnika, se še naprej nadaljuje iskanje pogrešanega inštruktorja potapljanja.
21. 5. 2026 | 10:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Slovenska podjetnica po porodu ne počiva: hčerko dojila kar v skladišču (FOTO)