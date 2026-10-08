Slovenska podjetnica stisnjena v kot: »Žal moram podati prijavo ...« (FOTO)

Spletna vplivnica in podjetnica Katarina Benček je svojim sledilcem razkrila neprijetno izkušnjo, ki jo je doletela v enem od znanih slovenskih nakupovalnih središč. Kot je povedala, ji je nekdo odtujil kamero, vredno skoraj 800 evrov. Ker je sprva upala, da se bo stvar razpletla brez policije, je prek Instagrama pozvala osebo, ki je kamero vzela, naj jo vrne. Ob tem je poudarila, da tudi če nekdo najde predmet in ga ne odda na informacijskem pultu, gre po njenem za krajo. »Upala sem, da se bo našel nekdo, ki bo kamero vrnil,« je povedala sledilcem in dodala, da ima iz preteklosti tudi dobre izkušnje, ko so se izgubljene stvari vrnile k lastniku.

FOTO: Instagram

Tokrat pa, kot kaže, ni šlo tako gladko. Benčkova je dejala, da je zdaj potisnjena v kot in da ji ne preostane drugega, kot da primer prijavi policiji. »Danes ali jutri bom šla na policijo, ki ima pooblastila, da pregleda posnetke in ugotovi, kdo je to kamero vzel,« je pojasnila. Očitno torej še vedno upa, da se bo kamera vrnila, sicer pa bo nadaljnje korake prepustila policiji. Za vplivnico, ki pri svojem delu pogosto uporablja fotografsko in videoopremo, izguba takšne kamere ni le finančni udarec, ampak tudi precej neprijetna ovira pri delu. Zdaj bo odločilno predvsem, ali bo mogoče s pomočjo nadzornih posnetkov ugotoviti, kdo je dragoceno kamero odnesel.