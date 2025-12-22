Slovenska radijca sta se zaročila! Ona je bila povsem iz sebe (FOTO)

Praznični čas je dobil še eno romantično piko na i. Radijska voditelja in sodelavca na Radiu Antena Jaka Peterka in Kaja Kovačič sta se zaročila. Veselo novico sta oba delila na družbenem omrežju, ob tem pa Jaka kratko in sladko pripisal: »Rekla je ja (She said yas).« Jaka in Kaja sta par že več let, zdaj pa je njuna zveza šla še korak dlje do zaroke. Ta je bila, sodeč po posnetkih, za Kajo pravo presenečenje. Po zapisu in objavi je bilo videti, da je Kajo trenutek čisto sezul. Kot da nekaj sekund sploh ni dojela, kaj se dogaja. Zaroka se je zgodila na enem od romantičnih balkončkov, sledilci pa že ugibajo, da se je zgodilo v Rimu.

Jaka in Kaja sta svojo ljubezen okronala z zaroko. FOTO: Zaslonski posnetek

V komentarjih je pod objavo završalo. Čestitke so deževale z vseh strani. Oglasili so se radijski kolegi in drugi znani Slovenci, med odzivi pa so izstopali tudi simpatični “heci” v njunem slogu: »Skoraj zakon.«, »Čestitke, lepooki in lepotička. Na obilo ljubezni in vsega lepega!«, »Malo si pa si oddahnil, a ne?«, »Obstajajo pari in obstajata vidva!«, In komentar, ki je mnoge nasmejal: »Končno ni samo Kaja na kolenih!«

Kdaj bo poroka, mlada zaročenca še ne razkrivata.