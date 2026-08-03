Slovenska radijska voditeljica in njen partner pričakujeta prvega otroka (FOTO)

Radijska voditeljica Nadja Kovačevič in njen partner Gregor Grahovac sta z javnostjo delila veselo novico. Na družbenem omrežju Instagram sta razkrila, da pričakujeta prvega otroka. Novico sta sporočila s serijo fotografij, na katerih Nadja ponosno razkazuje nosečniški trebušček, Gregor pa ga nežno objema. Ob objavi sta zapisala: »V mesto ne prihaja le Božiček.« S tem sta na igriv način namignila, da se bo njuna družina v prihodnjih mesecih povečala.

Objava je hitro prejela številne čestitke prijateljev, znancev in sledilcev, ki so bodočima staršema zaželeli veliko sreče v novem življenjskem obdobju. Kdaj bo njun prvi otrok prijokal na svet in ali pričakujeta deklico ali dečka, za zdaj nista razkrila.