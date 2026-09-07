Slovenska radijska voditeljica je postala mamica: na svet je prijokala mala Frida

Radijska voditeljica in pevka Tamara Goričanec je postala mamica. Z možem Maticem Vrhovcem sta se razveselila prvega otroka, deklice, ki sta ji nadela ime Frida. Deklica je starša presenetila nekoliko prej, kot sta pričakovala, saj je na svet prišla nekaj dni pred predvidenim rokom. Ob rojstvu je tehtala 3400 gramov in merila 50 centimetrov. Kot so sporočili z Aktuala, se mamica in novorojenka po porodu dobro počutita in že uživata v prvih skupnih trenutkih. Za Tamaro in Matica je letošnje leto tako dobilo prav posebno nadaljevanje. Septembra lani sta se poročila, skoraj natanko leto dni pozneje pa sta postala starša.

Nosečnost razkrila v etru

Da pričakuje prvega otroka, je Tamara javnosti razkrila aprila letos, in to na precej spontan način. Med pogovorom v radijskem studiu o impulzivnih nakupih je povedala, da je v trgovini za dojenčke kupovala majhne bodije. Njena sovoditelja Klemen Bunderla in Rudi Sieger sprva nista povsem razumela, komu so oblačila namenjena, nato pa je razkrila veselo novico. Takrat še ni vedela, ali pričakuje dečka ali deklico, povedala pa je, da bo otrok na svet prijokal septembra. V nadaljnjih mesecih nosečnosti je ostala aktivna, poleti pa se je začasno poslovila od radijskega mikrofona in odšla na porodniški dopust.

Tamara je sicer poslušalcem Aktuala znana po svoji energičnosti, humorju in prepoznavnem načinu vodenja, poleg radia pa jo spremlja tudi glasba. Sodelavci so ob rojstvu male Fride novopečenima staršema že namenili čestitke, najmlajši članici njihove radijske družine pa zaželeli dobrodošlico.