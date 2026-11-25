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Slovenska potapljačica na vdih Alenka Artnik je na karibskem otoku Dominika znova pokazala svoje izjemne sposobnosti. Na tekmovanju Deep Dominica se je uspešno potopila 118 metrov globoko, posnetek svojega podviga pa objavila na družbenem omrežju Instagram. Ob njem je delila tudi iskreno izpoved o zahtevnem obdobju, ki ga je prestajala zaradi zdravstvenih težav in izgubljenega zaupanja vase. »Danes mi je na tekmovanju Deep Dominica uspel zelo močan in tehnično čist potop do 118 metrov. In iskreno, to je bilo veliko presenečenje, celo zame,« je zapisala.
Svoje navdušenje je delila tudi z možem Florianom, ki jo spremlja na njeni športni poti. »Možu sem pozneje povedala, da sem se počutila, kot da bi pravkar postavila svetovni rekord,« je razkrila. Artnikova sicer ne skriva, da si tudi v prihodnje želi posegati po najvišjih dosežkih in novih svetovnih rekordih. »Ta potop mi je prinesel neverjetno veliko sreče, zadovoljstva in hvaležnosti. Občutke, ki sem jih pogrešala,« je zapisala.
Svojo izkušnjo je opisala tudi kot pomemben opomnik, da se je vredno boriti za svoje cilje, četudi stvari ne potekajo vedno po načrtih. »118 metrov. Ni svetovni rekord, a v mojem srcu je občutek rekorden,« je zapisala. Ob tem se je zahvalila prijateljem, ki so jo spodbujali v vodi, možu Florianu in predvsem varnostni ekipi, ki je poskrbela, da se je med zahtevnim potopom počutila varno. Zahvalo je namenila tudi organizatorjem tekmovanja in čestitala drugim športnikom za njihove nastope.