Slovenska potapljačica na vdih Alenka Artnik je na karibskem otoku Dominika znova pokazala svoje izjemne sposobnosti. Na tekmovanju Deep Dominica se je uspešno potopila 118 metrov globoko, posnetek svojega podviga pa objavila na družbenem omrežju Instagram. Ob njem je delila tudi iskreno izpoved o zahtevnem obdobju, ki ga je prestajala zaradi zdravstvenih težav in izgubljenega zaupanja vase. »Danes mi je na tekmovanju Deep Dominica uspel zelo močan in tehnično čist potop do 118 metrov. In iskreno, to je bilo veliko presenečenje, celo zame,« je zapisala.

Alenka Artnik FOTO: Osebni Arhiv

Čeprav je v svoji karieri dosegla že številne izjemne rezultate, je bil tokratni potop zanjo nekaj povsem posebnega. Kot je razkrila, se na zadnjih treningih namreč ni počutila najbolje, kar je začelo vplivati tudi na njeno samozavest. »Moji zadnji trening potopi niso bili najboljši. Po precej dolgem obdobju, ko sem se spopadala z zdravstvenimi težavami in pod vodo nisem več občutila tiste prave lahkotnosti, sem čutila, da moja samozavest ni tam, kjer bi si želela,« je odkrito priznala. »Realno sem vedela, da bi morala biti tega sposobna, toda vedeti nekaj v glavi in v to resnično verjeti pod vodo sta dve povsem različni stvari,« je pojasnila. »In potem se je danes vse poklopilo. Potop je bil tekoč in čist. Po končanem protokolu sem rekla: 'Ljudje, jaz nimam pojma o prostem potapljanju,' ker sem bila resnično tako presenečena, kako dobro sem se počutila,« je opisala trenutke po uspešno opravljenem potopu.

»Počutila sem se, kot da sem podrla svetovni rekord«

Svoje navdušenje je delila tudi z možem Florianom, ki jo spremlja na njeni športni poti. »Možu sem pozneje povedala, da sem se počutila, kot da bi pravkar postavila svetovni rekord,« je razkrila. Artnikova sicer ne skriva, da si tudi v prihodnje želi posegati po najvišjih dosežkih in novih svetovnih rekordih. »Ta potop mi je prinesel neverjetno veliko sreče, zadovoljstva in hvaležnosti. Občutke, ki sem jih pogrešala,« je zapisala.

Svojo izkušnjo je opisala tudi kot pomemben opomnik, da se je vredno boriti za svoje cilje, četudi stvari ne potekajo vedno po načrtih. »118 metrov. Ni svetovni rekord, a v mojem srcu je občutek rekorden,« je zapisala. Ob tem se je zahvalila prijateljem, ki so jo spodbujali v vodi, možu Florianu in predvsem varnostni ekipi, ki je poskrbela, da se je med zahtevnim potopom počutila varno. Zahvalo je namenila tudi organizatorjem tekmovanja in čestitala drugim športnikom za njihove nastope.