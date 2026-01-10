Slovenska TV-voditeljica se je poslovila po nepričakovanem koncu priljubljene oddaje

Po ukinitvi glasbeno-zabavnega formata Japajade, ki je poslovil po zgolj dveh sezonah , se je oglasila tudi Lucija Vrankar, ki je skupaj z glasbenikom Dejanom Vunjakom vodila omenjeno oddajo. Na družbenih omrežjih je zapisala: »Ob koncu leta 2025 se je zaključil tudi eden večjih in zahtevnejših projektov mojega življenja. Oddajo smo ustvarjali ljudje, ki spoštujemo in imamo radi slovensko glasbo. Vesela sem, da imamo v Sloveniji vse več mladih, ki ohranjajo našo kulturo, besedo ter melodijo. Iskrena hvala Jožetu za priložnost, Saraji za potrpežljivost ter predano znanje! Seveda pa brez fantov in deklet iz produkcije CUT ne bi šlo! Največja zahvala pa gre mojemu sovoditelju – prijatelju Dejanu Vunjaku. Res mi je bilo 100x lažje, ko sem dojela, da tudi ti ne znaš pravilno naglaševati besede “kmet” Hvala za vse – sej veš.« Na njen zapis se je med številnimi odzval tudi Vunjak, ki ji je zapisal: »Najbolj srečen, da sem mel tako top voditeljico ob sebi.«

Spomnimo, Jože Potrebuješ, frontman skupine Čuki pa tudi avtor oddaje in tudi (so)scenarist, je ob koncu javno opozoril na upad prisotnosti slovenske zabavne glasbe v televizijskem prostoru . Poudaril je, da so imeli slovenski glasbeniki na nacionalni televiziji od leta 2003 naprej praviloma vsaj en format za domačo produkcijo, po 1. januarju 2026 pa takšnih oddaj ne bo več.