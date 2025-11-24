Po tožbi! Jasna Kuljaj in Boštjan Romih po 13 letih skupaj pred kamero (FOTO)

Jasna Kuljaj in Boštjan Romih sta bila dobrih šest let sovoditelja v oddaji Na zdravje!, ki je ob petkih kar šest let in pol kraljevala na prvem programu nacionalke. Nič nenavadnega, torej, da je v zadnji oddaji Z Jasno in glasno! vladalo prav posebno razpoloženje. Nekdanja sovoditelja sta se po trinajstih letih znova srečala pred kamero, njuno ponovno snidenje pa je bilo polno nostalgije, humorja, glasbe in tistih spontanih trenutkov, ki jih ustvarijo le dolgoletne televizijske izkušnje in iskrena kemija. Jasna seveda ni zamudila priložnosti in je preverila, ali je Boštjanov znameniti »večni fantovski obraz« tudi po vseh teh letih res ostal brezčasno enak, Boštjan pa se je znašel v vlogi glasbenega komentatorja.

Romih je z Jasno, Sašem in Iztokom komentiral dogajanje na slovenski glasbeni sceni. FOTO: SIMON PELKO

Voditelj je kot posebni gost skupaj z Jasno, Sašem Dobnikom in Iztokom Gartnerjem pod drobnogled vzel najnovejšo slovensko glasbeno produkcijo in brez olepševanja pokomentiral aktualne pesmi, ki burijo mnenja poslušalcev in gledalcev. Dotaknili so se tudi vse drznejših besedil v sodobni slovenski glasbi, Boštjan pa je moral dokazati poznavanje slovenskih Barbar na glasbeni sceni. Pogovor ni ostal le pri glasbi in humorju; dotaknili so se tudi njegove osebne prelomnice, ki ga čaka prihodnje leto. Marca bo namreč dopolnil petdeset let, na to življenjsko poglavje pa se pripravlja z mešanico ironije, zrelosti in vedoželjnosti.