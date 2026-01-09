Slovenska voditeljica brez olepševanja: sledilcem razkrila, zakaj še ni poročena

Tara Zupančič, ena bolj prepoznavnih slovenskih televizijskih voditeljic mlajše generacije, je na Instagramu znova pokazala, zakaj jo imajo sledilci radi. V seriji zgodb je brez dlake na jeziku in nepotrebnega govoričenja odgovarjala na vprašanja sledilcev in dobila tudi tisto večno – in malce vsiljivo – vprašanje: zakaj še ni poročena? Njen odgovor je bil preprost. »Ker še nikomur nisem rekla DA,« je zapisala. Brez dodatnega pojasnila, s kančkom svojega značilnega smisla za humor.

Zakaj še ni poročena? FOTO: zajem zaslona Instagram

Tara, ki jo gledalci poznajo kot sproščeno, duhovito in samosvojo voditeljico, očitno tudi v zasebnem življenju ne sklepa odločitev zato, da bi ugajala drugim. To je še dodatno potrdila v eni od naslednjih zgodb, ko je razkrila, kaj pri moškem sploh šteje. V odgovor na vprašanje, kakšen avtomobil mora imeti njen bodoči partner, ni naštela seznama znamk ali modelov. Objavila je fotografijo sebe ob surf deski in zraven pripisala kratko: »Tak.«

Sporočilo je bilo več kot jasno. Tara ne išče nekoga z dragim avtomobilom, ampak nekoga, ki izbere dogodivščine, izkušnje in življenje zunaj ustaljenih okvirjev. Šport, avantura in energija so zanjo očitno veliko pomembnejši od bleščeče pločevine. Ali poroka prihaja kaj kmalu, lepotica vendarle ni razkrila. Za zdaj očitno raje lovi valove kot prstane.