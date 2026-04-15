Slovenska voditeljica ob rojstnem dnevu razkrila, kakšna praznovanja so zanjo najlepša

Številka petdeset očitno ni čas za umiritev, ampak za še bolj polno življenje. Slovenska voditeljica italijanskega rodu Oriana Girotto je na facebooku razkrila, da rojstni dnevi po 50. zanjo niso več trenutki za počasno uživanje, temveč skoraj pravi mali maraton čustev, srečanj in lepih trenutkov. »Ena izmed lepih stvari rojstnega dne po 50 je, da se začneš zavedati, da časa ni neskončno in da je ‘vsaka zamujena priložnost izgubljena’,« je zapisala. In prav zato, kot pravi sama, je najbolje »vse stlačiti v en sam dan.«

In tega se je tudi držala. Njen rojstni dan se je spremenil v skorajda olimpijski maraton. Po službi na radiu je sedla v avto in se odpravila proti Italiji, kjer so jo čakali ljudje, ki v njenem življenju zasedajo posebna mesta. Večer je preživela s srednješolskimi sošolci, ob katerih je, kot je zapisala, doživela »fantastičen večer«, poln smeha.

Če bi imela krila, bi do svojih najdražjih verjetno kar poletela. FOTO: Dejan Javornik

Naslednji dan ni bil nič bolj umirjen. Zjutraj je čas namenila sinu in očetu, nato pa se podala tudi po poteh svojih spominov. Sinku je pokazala ulico, kjer je nekoč živela, in mu ob tem nizala zgodbe iz preteklosti. Dan se je nadaljeval v družinskem krogu, ob kosilu z najbližjimi, nato pa še z enim posebnim srečanjem, ki ga ne doživiš pogosto. Po več kot štirih desetletjih se je namreč srečala tudi s sošolci iz osnovne šole. In potem? Brez premora nazaj na pot in proti Ljubljani.

Girotto je za svoj rojstni dan izbrala nekaj drugačnega od praznovanj, kakršne pogosto gledamo na družbenih omrežjih; kjer je vse zloščeno, usklajeno in narejeno predvsem za objavo. Pri njej ni šlo za to, da bi moralo biti vse brezhibno, fotogenično in ravno prav zrežirano za občinstvo. Ravno nasprotno. Ob koncu je svoj dan povzela: »23 ur. Veliko dragocenih ljudi. Ogromno smeha.« Dodala je še: »Včasih je vredno stisniti ‘play’ na življenje, brez pavze.«

Rojstni dan je, namesto da bi ga spremenila v bleščečo spletno razglednico, raje preživela po svoje.