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SONČENJE OB VODI

Slovenska voditeljica odvrgla oblačila, moški se topijo ob pogledu na njene obline

Na spletu je delila fotografije v pisanih kopalkah ...
Lea Mederal FOTO: Nataša Kralj
Lea Mederal FOTO: Nataša Kralj
N. P.
 14. 7. 2026 | 09:42
2:00
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Priljubljena televizijska voditeljica in ustvarjalka vsebin Lea Mederal, ki jo občinstvo pozna predvsem po hribovskih oddajah, je tokrat gorske poti zamenjala za neznano obalo. Na spletu je delila fotografije v pisanih kopalkah, posnete med nastavljanjem sončnim žarkom, ob tem pa je oboževalce izzvala z uganko o lokaciji.

»Ni ga čez sončenje na tej skali. Kje pa je, pa raje ne povem, da mi je kdo ne zasede. Ali pa ... Bodimo kolegialni. Razkrijem lokacijo pri 100 komentarjih? Pošiljam lep poletni pozdrav,« je nagajivo zapisala pod fotografijami. Objava je hitro presegla zastavljeni cilj stotih komentarjev. Sledilci so začeli tekmovati v ugibanju, kje se dotična skala sploh nahaja, pri čemer je nekdo laskavo pripomnil: »Mislim, da si na zlati skalci, ker se zate tudi to spodobi.«

Poleg ugibanj so pod objavo deževali predvsem komplimenti. Medtem ko so nekateri izpostavljali njen videz z zapisi, kot sta »Top postava« in »Kdo pa se ne bi topil ob takšni lepotici,« so drugi poudarjali njeno energijo. Eden izmed sledilcev se ji je zahvalil z besedami: »Ne gledam vas samo zaradi vaše zunanje lepote, ampak predvsem notranje, ker mi delujete naravnost čudovit karakter s fantastičnimi temami in zgodbami. Mislim, da navdihujete celotno Slovenijo.«

Moški del komentatorjev jo je označil za »morsko deklico na plaži,« kar je ena izmed sledilk pospremila s humornim komentarjem: »Madonna, ma ste dedci vsi slinasti. Lea, lepa si, skala pa ne vem, kje je.« Nekateri pa so se preprosto obregnili ob njen uspeh na omrežjih in zapisali, da gre za »zanimiv način zbiranja komentarjev.«

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