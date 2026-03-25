MATERINSKI DAN

Nina Osenar Kontrec pokazala ganljiv trenutek: »Moje srce utripa z njegovim«

Ta objava pa ima za tiste, ki poznajo njeno zgodbo, precej globlji pomen ...
FOTO: Blaž Samec, Delo

FOTO: Blaž Samec, Delo

Nina Osenar z družino na kmetiji rešenih živali, Pleše 07. junij 2025. FOTO: Matej Druznik

Nina Osenar z družino na kmetiji rešenih živali, Pleše 07. junij 2025. FOTO: Matej Druznik

Morda ji je prav globoka vez s sinkom dala moč, da se je lahko potegnila iz težkega obdobja. FOTO: Osebni Arhiv/Instagram

Morda ji je prav globoka vez s sinkom dala moč, da se je lahko potegnila iz težkega obdobja. FOTO: Osebni Arhiv/Instagram

Dejan Kontrec in Nina Osenar Kontrec s sinom Marlonom. FOTO: Sandi Fiser

Dejan Kontrec in Nina Osenar Kontrec s sinom Marlonom. FOTO: Sandi Fiser

Uspešno se je vrnila na televizijske zaslone in v javno življenje, svojo izkušnjo pa danes uporablja predvsem za ozaveščanje. FOTO: Hocevar Grega/ghphotoqraphy

Uspešno se je vrnila na televizijske zaslone in v javno življenje, svojo izkušnjo pa danes uporablja predvsem za ozaveščanje. FOTO: Hocevar Grega/ghphotoqraphy

FOTO: Blaž Samec, Delo
Nina Osenar z družino na kmetiji rešenih živali, Pleše 07. junij 2025. FOTO: Matej Druznik
Morda ji je prav globoka vez s sinkom dala moč, da se je lahko potegnila iz težkega obdobja. FOTO: Osebni Arhiv/Instagram
Dejan Kontrec in Nina Osenar Kontrec s sinom Marlonom. FOTO: Sandi Fiser
Uspešno se je vrnila na televizijske zaslone in v javno življenje, svojo izkušnjo pa danes uporablja predvsem za ozaveščanje. FOTO: Hocevar Grega/ghphotoqraphy
N. P.
 25. 3. 2026 | 16:17
 25. 3. 2026 | 16:19
Slovenska voditeljica Nina Osenar Kontrec je ob materinskem dnevu s svojimi sledilci delila ganljivo fotografijo, ki je nastala le nekaj minut po rojstvu njenega sina Marlona. Ob posnetku, ki ga je v porodnišnici ujel njen mož Dejan, je zapisala čustveno izpoved: »V trenutku je bila najina vez neprebojna, v trenutku je moj svet dobil nov smisel.« Ta objava pa ima za tiste, ki poznajo njeno zgodbo, precej globlji pomen, saj so prvi meseci materinstva zanjo namesto brezskrbnega veselja prinesli kruto preizkušnjo. Čeprav Nina na fotografiji žari od sreče, se je kmalu po porodu njeno življenje povsem ustavilo. Zbolela je za težko obliko sindroma kronične utrujenosti, ki jo je za kar pet let prikoval na posteljo, za popolno okrevanje pa je potrebovala težkih sedem let. V obdobju, ko bi morala uživati v prvih Marlonovih korakih in besedah, je bila Nina ujeta v temi in tišini svoje sobe, saj je bila vsaka svetloba ali zvok zanjo prevelik napor. V tem času je vso skrb za novorojenčka prevzel mož Dejan, ki je bil njen največji steber. Nina je odkrito priznala, da svojega sinčka takrat sploh ni mogla dvigniti v naročje, kaj šele, da bi se z njim igrala ali ga pestovala, kot si je želela.

»Moje srce od takrat zapolnjeno«

Njen zapis, v katerem pravi, da njeno srce »utripa skupaj z njegovim do poslednjega diha«, je zato odraz neverjetne moči in hvaležnosti, da je to težko poglavje končno za njo. Morda ji je prav globoka vez s sinkom dala moč, da se je lahko potegnila iz težkega obdobja, saj se je zatem uspešno vrnila na televizijske zaslone in v javno življenje, svojo izkušnjo pa danes uporablja predvsem za ozaveščanje. 

Srečen materinski dan ji želimo tudi iz uredništva Slovenskih novic.

