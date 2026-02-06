Slovenska voditeljica povedala, da se je zelo napila, videla jo je tudi mama (VIDEO)

Vedno urejena in profesionalna televizijska voditeljica Nuša Lesar je v sproščenem videu na družbenem omrežju Instagram razkrila zanimivo zgodbo iz njene mladosti, ki je povezana z rumom. Kot je povedala, se je prvič napila, ko je bila najstnica. Izkušnja pa je bila takrat zanjo vse prej kot prijetna, saj je bila tako pijana, da je dvanajst ur bruhala. Zaradi te izkušnje ima še danes izrazit odpor do ruma, saj je brez težav zavrnila bonbone s to alkoholno pijačo, ki ji jih je ponudila kolegica v videu. Kot je povedala, ima zaradi ruma pravo travmo.

»Ko sem bila stara sedemnajst ali osemnajst, sem se prvič napila,« je povedala voditeljica. Seveda še zdaleč ni bila edina, ki se je prvič napila v tem času, marsikateri najstnik pa se prvič že prej. »Sem se toliko napila, da sem dvanajst ur bruhala. To je bilo za noč čarovnic,« je povedala Lesarjeva in v smehu dodala, da je bila za dan mrtvih skorajda že mrtva.

Soočenje z mamo

A to še ni bilo vse, saj jo je poleg slabosti doletelo še z neprijetno družinsko soočenje. V stanju pijanosti zaradi ruma jo je ujela njena mama, ki je takrat vstopila v njeno sobo in ji namesto pričakovanega kričanja le mirno povedala, da je razočarana. Slovenska voditeljica bi raje videla, da bi jo takrat mama nadrla. Rum se je Lesarjevi zelo zameril, saj ga, kot je še povedala, od takrat ni več pila. Ta najstniška lekcija je bila očitno tako močna, da še desetletja kasneje ob vonju ruma pomisli le na tisto usodno noč čarovnic.