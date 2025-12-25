  • Delo d.o.o.
NARAŠČAJ

Slovenska voditeljica sporočila veselo novico, kmalu bo rodila otroka (FOTO)

Na Facebooku je objavila sliko, na kateri je videti, da ne manjka več veliko do veselega trenutka.
Saša Jerković in Irena Shyama Hlebš sta pred časom vodila prireditev Športnik leta. FOTO: Anže Krže/Mediaspeed.net
Saša Jerković in Irena Shyama Hlebš sta pred časom vodila prireditev Športnik leta. FOTO: Anže Krže/Mediaspeed.net
M. J.
 25. 12. 2025 | 18:31
 25. 12. 2025 | 18:51
1:52
A+A-

Irena-Shyama Hlebš, ki jo lahko gledamo v vlogi televizijske voditeljice na RTV Slovenija, je v teh dneh v veselem pričakovanju. Na družbenem omrežju Facebook je z novo sliko razkrila, da je noseča. Sodeč po sliki ne manka več veliko, do trenutka, ko se bo rodil otročiček. Kdo ve, morda pa bo ravno njen tisti prvi, ki bo na začetku novega leta v Sloveniji prijokal na svet in ga bo prišla obiskat predsednica države Nataša Pirc Musar.

Priljubljena voditeljica Irena-Shyama Hlebš je k sliki, ki jo je objavila na Facebooku, dodala zapis: »Čakanje ni vedno odsotnost. Včasih je nežna prisotnost nečesa, kar že pripada. Ta božič vem, zakaj je svetloba še mehkejša. Naj bo ta praznični čas lep in vesel. Merry Xmass!« Na njeno objavo so se številni odzvali in ji čestitali ter zaželeli vesel božič.

Po koncu porodniškega dopusta verjamemo, da se bo voditeljica vrnila na televizijske ekrane. Pred časom je v intervjuju za Slovenske novice razkrila, da bi težko zapustila televizijo. »O tem sem že razmišljala. Mislim, da bi resnično preveč pogrešala kamero. Ne v smislu nekega ega ali narcisoidnosti, pogrešala bi adrenalin, ki ga občutim, ko sem pred kamero. V svojem življenju potrebujem adrenalin, in če imam tega, me delo izpolnjuje. Povsem svoje sedanje službe ne bi pustila, morda pa bi v prihodnosti lahko usklajevala oboje, televizijo in detektivski poklic,« je povedala. Več o njej lahko izveste v celotnem intervjuju.

Irena-Shyama Hlebšnosečnostotrokbožičdružinasrečavoditeljica
