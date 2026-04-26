Slovenska voditeljica srečala žival, ob kateri bi se marsikomu naježila koža (FOTO)

Priljubljena televizijska in radijska voditeljica Darja Gajšek je današnje lepo vreme izkoristila za obdelavo zemlje okrog hiše. To opravilo ji ni bilo prav nič odveč. Kot je zapisala, je takšna nedelja po njenem okusu. Nedeljo je preživela v družbi njenega moža Alena Jankovića in kot je videti na eni izmed slik, ki jih je objavila na Facebooku, tudi v družbi kače. Marsikomu bi se ob srečanju s kačo naježila koža, a dejstvo je, da so te živali lahko zelo koristne in škoda je, da se jih marsikdo boji.

Na slikah, ki jih je objavila, lahko vidimo tudi rezultate njunega današnjega dela. Ji je pa ena stvar danes vseeno manjkala. »Nedelja po mojem okusu. Grablje, zemlja in dobra volja. Manjkala je samo še harmonika,« je zapisala.

Nedavno je imela operacijo kolena

Darja je nedavno prestala tudi eno stresno izkušnjo. Imela je namreč operacijo kolena, po kateri pa, sodeč po novih slikah, dobro okreva. Na družbenem omrežju Instagram je po operaciji objavila fotografijo, ki je bila narejena po posegu, in iskren zapis o izkušnji. Priznala je, da jo je bilo strah. »Čeprav so mi na kliniki Artros vse lepo razložili, me je vseeno zeblo od strahu. Trepetali so mi zobje. Spomnim se še, kako so mi pripravili telo in koleno ... potem pa sem zaspala. Nič nisem slišala. Nič nisem čutila. Zbudila sem se s povitim kolenom in ogromnim občutkom olajšanja,« je med drugim zapisala.