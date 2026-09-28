Slovenska voditeljica žari: na modnem dogodku pokazala trebušček (FOTO)

Televizijska voditeljica Mina Pal, danes Mina Mihelič, je pokazala svoj nosečniški trebušček. Vesele novice je ob njej očitno vesela tudi njena že odrasla hči Leila, s katero sta skupaj pozirali na modnem šovu oblikovalca Davida Hojnika. Na dogodku, kjer se je zbralo kar nekaj znanih obrazov, je tako pozornost pritegnila tudi družinska fotografija bodoče mamice in njene hčerke. Mina je že vrsto let del slovenske medijske scene, zdaj pa se ji očitno odpira povsem novo in posebno življenjsko poglavje.

FOTO: Instagram

Pravljična poroka

Pred približno letom dni je Mina v pravljičnem ambientu grajskega dvorca v bližini Bratislave večno zvestobo obljubila svojemu Draganu in postala gospa Mihelič. Sanjsko poroko sta pripravila na Slovaškem, tudi njun veliki dan pa ni minil brez zabavnih dogodivščin. Po poroki sta zakonca medene tedne preživela v španski Andaluziji. Minino ljubezensko življenje je bilo sicer v preteklosti že predmet zanimanja javnosti. Pred leti je bila namreč zaročena s članom skupine Čuki Miho Novakom, vendar sta se njuni poti pozneje razšli. Zdaj pa je očitno čas za novo poglavje, ki se ga skupaj z Draganom in Leilo veselijo z veliko nestrpnostjo. Kdaj bo družina dobila novega člana, za zdaj ni znano, fotografija z modnega dogodka pa je razkrila dovolj, da je nosečnost že težko skriti.