Slovenska vplivnica delila najtežje trenutke: Po treh letih se je ponovil panični napad (VIDEO)

Klara Čampa je za rakom na dojki zbolela, ko se je z isto boleznijo borila tudi njena mama. Danes s svojo izkušnjo ozavešča in spodbuja druge, da nikoli ne obupajo. Svojo zgodbo je delila v opomin, kako pomembno je poznati svoje telo in prepoznati prve znake bolezni. Vse od svoje diagnoze pa s sledilci deli tudi lepe in manj lepe trenutke njenega življenja. Mamica dveh otrok veliko dela na duševnem zdravju in psihični stabilnosti. Z boleznijo so takrat prišle različne bitke, tudi tiste očem nevidne. Tako je delila tudi dejstvo, da se ji je po treh letih ponovil panični napad. Ker je vedno iskrena s svojimi sledilci, je tudi tokrat spustila v svoj najbolj intimen svet. Čez nekaj dni se je javila, da je povedal, kaj se je zgodilo in kako se je s tem spopadal:

»Po 3 letih ponovno PANIČNI NAPAD..točno vem zakaj..telo opozarja..malo po malo…in BAM…ko mi je v ponedeljek odpovedalo telo sem bila razočarana, jezna, žalostna…kako sem si lahko spet to dopustila? Sem vsa leta delala na sebi “zaman”? Ne, nisem..sem pa v nekem obdobju preslišala znake..in zame je bilo to “opozorilo”-predvsem, da sem bolj nežna do sebe. Vsi imamo svoje bitke in moja moč je, da sem danes o tem spregovorila.«

Klara je tako opomnila, da ljudje večkrat bijejo bitke, ki niso vidne na prvo žogo. V uredništvu ji želimo vse dobro.