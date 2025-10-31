Slovenska vplivnica iskreno o boleči izgubi: »Nikoli te ne bo nazaj ...«

Slovenska vplivnica Laura Beranič je sledilce na Instagramu ganila do solz. V seriji čustvenih videoposnetkov je razkrila, da je izgubila svojega ljubljenega psa Tysona. Njene besede so bile iskrene, boleče in polne žalosti: »Vem, da vas veliko ve, kako je to, ko izgubiš žival … Meni je kot družinski član. Trenutno sem res sesuta, žalujemo,« je povedala s tresočim glasom.

Laura je priznala, da se je za slovo odločila iz sočutja do svojega ljubljenčka: »Vem, da sem naredila prav, ker nisem hotela, da se muči. Ampak vseeno ga pogrešamo. Samo ne bi mogla več dolgo živeti s tem, da bi vedela, da pes vztraja zaradi mene. Ker je čutil, da je meni hudo, je še zbiral energijo za sprehode.«

V naslednjem posnetku je težko zadrževala solze: »Nikoli ni pravi čas, da grejo, ampak ne bi si odpustila, če bi se zgodilo, ko me ne bi bilo doma. V tem trenutku bi najraje vse, kar je možno, odpovedala, in se samo zaprla doma v sobo in ležala. Vem, da tako ne gre …«

Laura Beranič žaluje. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Slovo pod rožicami

Laura je nato delila fotografijo malega groba, obdanega s svečko in cvetjem. Pod sliko je zapisala: »Nikoli te ne bo nazaj, boš pa vedno tukaj, pod rožicami, blizu nas. Nikoli te ne bomo pozabili.«

Izkazala je tudi hvaležnost svojim sledilcem za razumevanje in tople besede: »Rada bi se vsem zelo lepo zahvalila za podporo,« je dejala.