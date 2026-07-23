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HANA SEVIĆ

Slovenska vplivnica, ki sodeluje z Inštitutom 8. marec: Luka Mesec je lep! (VIDEO)

Širša javnost jo je spoznala leta 2022 v drugi sezoni resničnostnega šova Sanjski moški. V zadnjem času se je začela vključevati tudi v politične in družbeno-aktivistične teme.
Hana Šević in Suki Sučevič. FOTO: Mediaspeed.net
Hana Šević in Suki Sučevič. FOTO: Mediaspeed.net
S. N.
 23. 7. 2026 | 07:01
 23. 7. 2026 | 07:01
1:57
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Vplivnica Hana Šević je bila gostja v podkastu Davida Milosavljevića, kjer je med drugim spregovorila tudi o svojih izkušnjah s slovenskimi politiki. Povedala je, da jo je še posebej pozitivno presenetil Luka Mesec, saj naj bi jo zelo lepo sprejel, ob tem pa dodala, da je bil na splošno »dober vibe« z vsemi političnimi strankami, s katerimi je imela stik. Pogovor je nato dobil nekoliko bolj sproščen ton, ko jo je voditelj vprašal: »A pa je lep Luka?« Hana je brez večjega oklevanja odgovorila: »Ja.« Milosavljević se je ob njenem odgovoru pošalil, Hana pa je nato v smehu vprašala: »Je to problematično reči?«

Hana je sicer slovenska spletna vplivnica, ki jo je širša javnost spoznala leta 2022 v drugi sezoni resničnostnega šova Sanjski moški, kjer se je potegovala za naklonjenost Blaža Kričeja Režka in se uvrstila med zadnje štiri kandidatke. Pred vstopom v šov se je predstavljala kot svetovalka za digitalni marketing in ustvarjalka vsebin.

V zadnjem obdobju se je sicer začela opazneje vključevati tudi v politične in družbeno-aktivistične teme. Skupaj s Suki Sučević, prav tako nekdanjo tekmovalko Sanjskega moškega, študira politologijo in sodeluje z Inštitutom 8. marec ter Niko Kovač. V predvolilnem obdobju sta pripravljali spletne predstavitve političnih strank in intervjuje z njihovimi predstavniki, sodelovali pa sta tudi pri kampanji My Voice, My Choice, v okviru katere sta obiskali Bruselj. Šević je pojasnila, da želi s svojimi objavami nekaj prispevati in mladim približati politično dogajanje.

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