Slovenska vplivnica na hrani opazila glodavce: »Bruhala sem si v usta«

Slovenska vplivnica Lili Čadež te dni s partnerjem uživa na Baliju, kjer bosta preživela mesec dni in raziskovala znamenitosti, kulinariko ter vsakdan enega najbolj priljubljenih azijskih turističnih otokov. A idilično potovanje je dobilo tudi neprijeten madež. V eni izmed restavracij je namreč doživela prizor, ki jo je povsem zgrozil.

Lili, ki s partnerjem zadnja tri leta živi nomadsko življenje in se seli med različnimi mesti, predvsem v Španiji in Italiji, je sledilcem tokrat pokazala manj bleščečo plat potovanj. Če si z izbrancem skoraj vsak dan privoščita delček azijske kulture, od ogledov do lokalnih okusov, jo je obisk ene od restavracij pahnil naravnost v obup.

V videu je razkrila, da so čez hrano tekale miši, ob tem pa ji je postalo tako slabo, da je brez olepševanja priznala: »Bruhala sem si v usta.« Ob posnetku je bila še bolj neposredna. Zapisala je: »ne morem verjet kaj sm vidla