Slovenska vplivnica peš iz Budimpešte proti Sloveniji; vmes začela »izgubljati razsodnost« (VIDEO)

Slovenska spletna vplivnica Barbara Horvat se je odločila za izjemen podvig, ki je pritegnil precej pozornosti njenih sledilcev: iz madžarske prestolnice Budimpešte se je v Slovenijo odpravila kar peš. Ker ni znano, kam v Slovenijo namerava priti na ta način, bi pot lahko znašala vse od 250 oz. 270 kilometrov po cesti (razdalja do slovenske meje, na primer do mejnega prehoda Pince ali Dolga vas), nato pa še nadaljnjih 180 do 190 kilometrov poti do Ljubljane. Skupna pot bi torej lahko nanesla celo do 460 kilometrov.

Barbara vsak dan objavlja videoposnetke in fotografije ter svoje sledilce obvešča o vsakem koraku naporne poti. Že prvi dan pa se je, kot se rado zgodi pri tako velikih podvigih, zapletlo. Prvo noč se je Barbara namreč soočila s težavami pri spanju in je zaspala šele ob dveh zjutraj. Prvotno je načrtovala, da bo vstala že ob štirih, a se je zaradi pomanjkanja spanja začetek zamaknil. Spodletel je tudi njen prvotni načrt, da bi prvi dan prehodila 50 kilometrov. Ker se ni dobro naspala, se je odločila, da bo raje sproti preverjala svoje sposobnosti in prehodila toliko, kolikor bo zmogla. Na koncu ji je kljub manj kot štirim uram spanja uspelo prehoditi zavidljivih 41 kilometrov.

Barbara Horvat je na spletu najbolj znana pod spletnim vzdevkom Barbara4u2c, na Instagramu ima zavidljivih 138 tisoč sledilcev. Prepoznavna je predvsem po promoviranju Slovenije tujcem in kulturnemu humorju; v svojih posnetkih pogosto na poljuden in duhovit način predstavljanja slovenske običaje, kulturo, naravne lepote ter jezikovne posebnosti (npr. z doslednim prevajanjem slovenskih žaljivk in pregovorov v angleščino). Poleg tega se ukvarja z igralstvom, v svojih videih pa komentira svetovno in lokalno dogajanje, pop kulturo ter družbene trende.

Niti sama pot ni minila brez nevarnih zapletov. Uporabila je aplikacijo za zemljevide, ki jo je usmerila na hitro cesto, kar je za pešce izjemno nevarno. Ob cesti je bilo tako malo prostora, da se je morala pred drvečimi avtomobili dobesedno vreči v grmovje, pri čemer se ji je v kožo ugnezdilo nekaj trnov, je zaupala sledilcem v videoposnetku. Kasneje je pot nadaljevala po poljih. Čeprav je bila ta pot z vidika prometa varnejša, je kmalu začela, kot sama pravi, »izgubljati razsodnost«. Zaradi popolnega pomanjkanja sence se je morala naprej prebijati pod neposrednim, vročim soncem, kar je bil ogromen fizični in psihični pritisk. V nekem trenutku je iskreno priznala: »Mislim, da če bi zdaj prišlo do kakšne nevarnosti, ne bi mogla teči.« Naslednji dan se je sledilcem spet javila in sporočila, da jo noge močno bolijo, to pa je podkrepila tudi s posnetkom, na katerem težko hodi po stopnicah.

Nevarno za kosti in mišice

Odpravljanje na več stokilometrske pohode brez predhodnih temeljitih priprav in ustrezne opreme predstavlja resno tveganje za zdravje (kar velja splošno za vsakogar in ni ocena Barbarine pripravljenosti). Ekstremne razdalje delujejo na telo uničujoče: sklepi so podvrženi močnim pritiskom in vnetjem, na kosteh se lahko pojavijo stresni zlomi; pri tem pa ne gre za zlom, ki bi nastal zaradi enkratnega udarca ali padca, ampak za drobne, mikroskopske razpoke v kosti. Tudi nepripravljene mišice se ob pomanjkanju počitka hitro poškodujejo. Pomanjkanje spanja v kombinaciji z močnim soncem drastično poslabša reakcijski čas in razsodnost, kar hitro vodi do toplotne izčrpanosti ali udarca. Dodatno nevarnost pomeni napačna izbira poti – navigacija, ki pešca spelje na hitro cesto ali avtocesto, se v gostem prometu lahko konča s katastrofo. Pri takšnih podvigih so zato ključnega pomena premišljeno načrtovanje varne trase, primerna obutev in postopno grajenje fizične vzdržljivosti.

Barbara je, kot je povedala v posnetkih, poslušala svoje telo in skrajšala načrtovano pot, pila vodo in funkcionalne napitke za mineralno podporo ter si privoščila obilo hrane za nadomestilo porabljene energije. V uredništvu ji želimo, da bi naslednji dnevi na poti potekali gladko in s čim manj bolečinami.