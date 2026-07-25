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Slovenska vplivnica postala mamica: na svet je prijokala Aurora (FOTO in VIDEO)

Nekdanja udeleženka resničnostnih šovov je sporočila veselo novico in pokazala prve utrinke z novorojenko.
Laura in njen partner FOTO: Instagram

Laura in njen partner FOTO: Instagram

Odzivi sledilcev FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Odzivi sledilcev FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Aurora je že v maminem naročju. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Aurora je že v maminem naročju. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Laura in njen partner FOTO: Instagram
Odzivi sledilcev FOTO: Posnetek Zaslona Instagram
Aurora je že v maminem naročju. FOTO: Posnetek zaslona Instagram
K. G.
 25. 7. 2026 | 11:03
0:16
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Za Lauro Beranič se je začelo povsem novo življenjsko poglavje. Nekdanja resničnostna zvezdnica in spletna vplivnica je postala mamica. S partnerjem Timom Golobom sta se razveselila deklice, ki sta ji nadela čudovito ime Aurora. Veselo novico je Laura razkrila na družbenem omrežju, kjer je v zadnjih mesecih s svojimi sledilci redno delila tudi utrinke iz nosečnosti. Tokrat je objavila prvo fotografijo z novorojenko v naročju in ob njej zapisala: »Za večno moja.«

Aurora je že v maminem naročju. FOTO: Posnetek zaslona Instagram
Aurora je že v maminem naročju. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Da je deklica že prijokala na svet, so lahko njeni sledilci sklepali tudi iz drugih objav. Laura je pokazala prve drobne utrinke novega vsakdana – od otroških oblačil do stekleničke in dude. Sodeč po njenih objavah, je prihod male Aurore razveselil tudi številne sledilce. Laura je namreč pokazala, da so posamezne zgodbe, povezane z rojstvom deklice, dosegle tudi več kot 30.000 ogledov. »Vi ste nori! Hvala za vse čestitke, lepe besede in tako nor odziv, da nas radi spremljate,« se jim je zahvalila.

Odzivi sledilcev FOTO: Posnetek Zaslona Instagram
Odzivi sledilcev FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Dolgo si je želela družine

Širša javnost je Lauro spoznala leta 2021 v prvi sezoni šova Sanjski moški, kjer se je potegovala za srce Gregorja Čeglaja. Že takrat je povedala, da o poroki in družini sanja od mladih nog, ob tem pa poudarila, da se zaveda odgovornosti, ki jo prinaša materinstvo. Želja se ji je nekaj let pozneje uresničila ob partnerju Timu Golobu. Zaljubljenca sta konec leta 2025 sporočila, da pričakujeta prvega otroka. Novico sta takrat razkrila s čustvenim posnetkom, na katerem sta ob ogledalu na plaži postavila otroške nogavičke in test nosečnosti ter dala vedeti, da se jima je izpolnila velika želja. Nekaj tednov pozneje sta z rožnatimi konfeti razkrila še, da pričakujeta deklico.

Tudi v naslednjih mesecih Laura svojega nosečniškega trebuščka ni skrivala. Marca je ob dnevu žena objavila serijo nosečniških fotografij, maja pa sta s Timom pred prihodom hčerke nastopila še na nežnih črno-belih fotografijah. Ob njih je zapisala: »Ti + jaz = DRUŽINA.« 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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Laura Beraničnosečnostinstagramdružinaresničnostni šovmaterinstvo
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