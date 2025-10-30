Slovenka Vita brez olepševanja: Vzeli so mi pol leta življenja (VIDEO)

V najnovejši epizodi Delovega podkasta Delo in dom vplivnica Vita Starman spregovori o ozadju prenove svoje hiše, sodelovanjih z različnimi podjetji in realnosti, ki jo spremlja življenje vplivne ustvarjalke. Ob njej sogovornica Polona Senčar Otoničar brez olepševanja razgrne, kako sta gradnjo in opremljanje doma spremenili v navdihujočo spletno zgodbo – z veliko truda, nekaj napakami in obilico iskrenosti.

Iskreno o sodelovanjih in pogodbah

Vita Starman priznava, da si vseh stroškov prenove ni pokrila sama, a tudi ničesar ni prejela »zastonj«. Sama je pristopila do podjetij s ponudbo za sodelovanje, pri čemer je vedno jasno opredelila, kaj lahko ponudi v zameno za omembo v svojih objavah.

»Nič ni zastonj!« poudarja Vita in dodaja, da je bila hvaležna za vsak popust in priložnost za sodelovanje, a da je za vsako dogovorjeno storitev stala konkretna vsebina, ki jo je ustvarila za svoje sledilce. Gostji razkrijeta, kako v svetu vplivnostnega marketinga poteka sklepanje pogodb – od kompenzacij in popustov do dejanskih honorarjev v denarju. Iskreno spregovorita tudi o pričakovanjih partnerjev ter o tem, kako pomembno je, da so odnosi transparentni in pošteni.

Vplivnici Vita Starman in Polona Senčar Otoničar iskreno o gradnji, sodelovanjih in navdihu pri ustvarjanju doma. Foto: Marko Feist FOTO: Marko Feist Delo

Popolna prenova in »pol leta življenja manj«

Sledilci so lahko ves čas spremljali njeno prenovo 20 let stare hiše – od načrtov do končnih detajlov. Vita jim je sproti delila nasvete, pokazala napake in poskrbela, da je prenova postala učna ura za mnoge, ki se lotevajo podobnih projektov.

»Vzeli so mi pol leta življenja,« je v smehu priznala. Velik del prenove je namreč koordinirala sama, pogosto brez pomoči, ko so na teren prihajali delavci. Takrat je morala odgovarjati na vsa vprašanja, reševati nesporazume in prenašati tudi neprimerne komentarje, kot je bil: »Kje pa imaš moža?«