Slovenska vplivnica razkrila veselo novico: znova bo postala mamica

Slovenska vplivnica Kaja Karba je s svojimi sledilci delila eno najlepših življenjskih novic – pričakuje otroka. Novico o nosečnosti je razkrila prek družbenih omrežij, kjer je objavila nežne in intimne fotografije iz svojega vsakdana.

Kaja Karba. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Na objavljenih fotografijah že ponosno razkazuje nosečniški trebušček. Posebej ganljiv je prizor, v katerem njen otrok z radovednostjo in nežnostjo polaga roko na njen trebuh, kar simbolično napoveduje prihod novega družinskega člana.

Kaja Karba, ki kot vplivnica s svojo pristnostjo in toplino nagovarja številne sledilce, je s to novico požela val navdušenja. Pod objavami so se hitro zvrstile številne čestitke, lepe želje in spodbudna sporočila. Podrobnosti o nosečnosti ali pričakovanem datumu poroda za zdaj še ni razkrila, vendar njene objave kažejo, da to posebno obdobje doživlja umirjeno in z veliko hvaležnosti. Njeni sledilci z zanimanjem spremljajo njeno pot in se veselijo novih utrinkov iz njenega družinskega življenja.