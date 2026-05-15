Slovenska vplivnica se je gola namakala, ko je zaslišala: »Kača je v bazenu!«

Slovenska vplivnica Lili Čadež, znana po svoji ljubezni do potovanj in raziskovanja različnih držav, je tokrat s partnerjem Igorjem odpotovala na Bali, kjer bosta preživela mesec dni, raziskovala lokalne znamenitosti, kulinariko in vsakdan enega najbolj priljubljenih azijskih otokov. Bali, znan po svojih čudovitih plažah, pisanih templjih in tropski naravi, je očitno popolno mesto za pare, ki iščejo idiličen oddih. Vendar pa njunega potovanja ni zaznamoval le mir in sprostitev.

Medtem ko sta uživala v raziskovanju Balija, je prišlo do nepričakovanega presenečenja. Lili, ki je uživala v plavanju v bazenu pred njuno hišico, se je znašla v precej stresni situaciji. »Jaz lepo plavam nagica, brez kopalk,« je povedala Lili, ko ji je partner Igor hitro svetoval, naj zapusti bazen, saj ji družbo dela kača. V trenutku, ko je partner opozoril, da je kača v njeni neposredni bližini, je njun mirni večer postal precej bolj adrenalinski. Lili in Igor sta uspela posneti kačo, ki je kalila njun nočni mir in se zdaj na seznam dogodivščin dodajata še to nenavadno izkušnjo.

Čeprav je bilo to za vplivnico nepričakovano presenečenje, pa to ni ustavilo njunega uživanja v azijski idili. Potovanje je Lili še enkrat več potrdilo, da ji življenje, tako kot potovanja, nikoli ne prinese dolgčas.