Slovenska vplivnica se je razveselila hčerke, z možem sta ji nadela to lepo ime (FOTO)

Petra Parovel, ki jo večina Slovencev, predvsem pa Slovenk pozna po njeni izredno priljubljeni blagovni znamki SWY, je še v drugo postala mama. Kot je presrečna podjetnica sporočila na družabnem omrežju, sta se z možem tudi tokrat razveselila hčerke, ki sta jo poimenovala Anna Vita. Da se bo Emili pridružila sestrica, je Petra Parovel s svojimi sledilci delila že jeseni, kljub nosečnosti pa se mlada mamica do zadnjega ni ustavila.

Z oboževalci je delila tudi video posnetek iz porodnišnice, ki je očitno nastal nedolgo pred porodom, na njem pa se podjetnica trudi, da bi premagala bolečine, ki ta veseli dogodek običajno spremljajo. Več o svoji porodni zgodbi bo nasmejana rjavolaska povedala pozneje, obljublja. Vse bolečine pa so bile pozabljene v trenutku, ko je Petra k sebi stisnila malo štručko. Iz novopečene mame dveh otrok na posnetku, na katerem pestuje novo članico družine, sije neizmerna sreča, prav tako srečen in ganjen pa je bil tudi srečni očka, ko je malo Anno Vito prvič stisnil v naročje. Mladi družinici želimo obilo prijetnih trenutkov tudi v našem uredništvu.