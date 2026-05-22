Slovenske obleke na rdeči preprogi: Matea Benedetti z osmimi kreacijami v Cannesu (FOTO)

Zame in za znamko Benedetti Life Cannes pomeni veliko več kot le biti na rdečih preprogah in dogodkih, kot sta Chopard in Messika. To je potrditev, da lahko trajnostna moda stoji ob boku največjim svetovnim modnim hišam na enem najpomembnejših filmskih festivalov,« nam je zaupala Matea Benedetti, slovenska modna oblikovalka, ki ustvarja trajnostno modo oziroma »modo, ki si zapomni tisto, kar je svet pozabil«.

Kar osem njenih kreacij je namreč odpotovalo v Cannes, prav tam, na filmskem festivalu in zabavah, so svetovne zvezdnice in en zvezdnik nosili njene do narave prijazne obleke. »Letos moje kreacije v Cannesu nosijo mednarodne igralke, manekenke, poslovneži in vplivne osebnosti, kar slovensko modo postavlja pod žaromete svetovne javnosti. Obleke iz rastlinskega usnja in inovativnih trajnostnih tkanin postajajo del glamurja. Cannes zame pomeni preboj slovenske ustvarjalnosti na globalni modni zemljevid in dokaz, da lahko tudi majhna država ustvarja modo za največje svetovne dogodke,« pojasnjuje sogovornica in še, da jo znane osebnosti najdejo prek družbenih omrežij. Po rdeči preprogi letošnjega filmskega festivala so se in se bodo v njenih kreacijah sprehodili švicarska igralka Michelle Shapa, indijska igralka Neetasha Singh, ameriška vplivnica Victoria Barbara, glede na pisanje revije Vogue ena najvplivnejših v ZDA, manekenka Petra Němcová in njen mož Benjamin Larretche, ki sta njena že tako rekoč stalna naročnika. »Benjamin in Petra, ki podpirata trajnostno modo, etiko in pravično trgovino, me kontaktirata vsako leto, saj si želita imeti na rdeči preprogi vsaj en moj 'look',« dodaja.

Manekenka Petra Němcová in njen mož Benjamin Larretche sta tako rekoč stalna naročnika oblek slovenske oblikovalke; fotografija je narejena s pomočjo umetne inteligence, da bi si naročniki lahko lažje predstavljali, kako jim obleka pristoji. FOTO: Matea Benedetti s pomočjo UI

Ker pred dogodki z zvezdniki nima stika v živo in tako ni mogoče pomerjanje, nikoli ne ve, ali bodo kreacijo dejansko oblekli. »To bom izvedela po 24. maju. Ker ni pomerjanja, obleke oblikujem tako, da imajo na hrbtni strani prevezovanje, saj si lahko na tak način stranke same zregulirajo pravilno velikost,« pojasnjuje sogovornica in dodaja, da si pri delu veliko pomaga z umetno inteligenco, da si lahko stranke predstavljajo, kako je obleka videti na njih.«