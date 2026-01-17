  • Delo d.o.o.
PROMETNA VARNOST

Slovenskega pevca ujela policija! Poglejte, kaj je storil narobe, da ne boste še vi ob 250 evrov

Isaac Palma je snemal nesrečo pri Slovenski Bistrici, a pri tem so ga ustavili možje v modrem.
N. Č.
 17. 1. 2026 | 16:10
 17. 1. 2026 | 17:12
Včasih te lahko nekaj sekund nepremišljenega početja zelo drago stane. Slovenski pevec Isaac Leandro Palma je na družbenih omrežjih razkril, da je med vožnjo snemal prizorišče prometne nesreče pri Slovenski Bistrici. Policist ga je opazil, ko je promet tekel po polžje in mu izročil kazen.

Pevec je v objavi priznal, da je prizorišče nesreče snemal, ko se je kolona počasi premikala. Ob posnetku se je pošalil, da je bil glede na sekunde to »najdražji video«, ki ga je posnel. Glede na to, da je pevec, ki je ustvaril že kar nekaj videospotov, zagotovo ve, o čem govori.

Ne glede na to, da je vozil zelo počasi oziroma »3 km/h«, kot je dejal, in da je med snemanjem gledal naravnost, prižgan mobilni telefon pa držal dvignjeno ob sebi, se ga policist ni usmilil. Priznal je, da je naredil napako in da se je zakona treba držati, če je tako napisan. Kajti, tudi če se premikamo čisto počasi, morata roki ostati na volanu, pozornost pa na cesti.

FOTO: Zaslonski posnetek
FOTO: Zaslonski posnetek

V šali se je obrnil tudi na svojo soprogo, jo označil na Instagramu, da bo lahko ta posnetek videla, še preden se vrne domov s tanjšo denarnico, in ji namenil besede: »Ja, tako je, upam, da ne bom tudi doma kaznovan.«

Kolikšno kazen je prejel, smo preverili tudi pri pevcu, a nam na vprašanja še ni odgovoril.

Stroga zakonodaja

Zakonodaja v Sloveniji sicer strogo omejuje uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Vozniki motornih vozil, ki uporabljajo telefon, morajo pričakovati kazen v višini 250 evrov ter 3 kazenske točke. Tudi udeleženci v prometu, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, kot so kolesarji, uporabniki e-skirojev ali lahka motorna vozila, niso izvzeti. Za uporabo mobilnih telefonov, slušalk ali drugih naprav med vožnjo jim grozi kazen v višini 120 evrov. Zakon sicer dovoljuje prostoročno telefoniranje, vendar policija tudi to odsvetuje, saj odvrača pozornost in povečuje nevarnost nesreč.

Ljudje pogosto ob pogledu na nesrečo upočasnijo, pasejo zijala, včasih tudi snemajo. A ravno takrat na cesti nastane nova nevarnost, saj voznik avtomobila ali pa kolesarji, e-skiroji namesto dogajanja pred sabo spremljajo ekran.

Pevec je sicer tokrat odnesel le z visoko globo, a v svojem šaljivem duhu je dejal, da je sicer dober človek in da ima recept, kako premagati zimo. Svoje sledilce je pozval, naj se mu konec meseca pridružijo na koncertu v Višnji Gori. Tam bo snemanje zagotovo dovoljeno in dobrodošlo.

