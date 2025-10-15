Slovenskega režiserja obiskal nepridiprav, kar je pustil za seboj, ga je osupnilo

Znani slovenski režiser in igralec ima, kot kaže, veliko mero zaupanja v človeštvo in ljudi okoli sebe. Kot je zapisal v objavi na družabnem omrežju, namreč ne zaklepa ne avtomobila niti hiše. Kljub temu priznava, da zato včasih plača davek, kar se je zgodilo tudi te dni.

A incident, ki ga je opisal, je vse prej kot običajen ali pričakovan. »Nekdo mi je šaril po avtu. Vzel mi je preklopni lovski nož in power-bank. Je pa sabo, na sedežu, pustil, meni neznan, majhen kovanček,« je zapisal Jan Cvitkovič, kot kaže nepodučen o vražah in običajih, povezanih z noži. V večjem delu sveta namreč velja, da se nožev ne podarja. Od kod izvira vraža, ni znano, najpogosteje se omenja ljudstva s severa Evrope in Skandinavije, kjer je nož nekoč veljal za sveti predmet - orodje preživetja in hkrati orožje, saj so z njim lovili in se hkrati branili.

Obenem velja tudi, da lahko podarjeni nož »prereže« vezi med tistim, ki ga podarja, in prejemnikom darila. Obstaja še ena razlaga vraže, in sicer, da noža, tradicionalno predmeta moči, ni mogoče prenesti, torej podariti, brez premisleka, še posebej, če je še posebej dragocen.

To seveda ne pomeni, da noža ne smemo podariti, ne nazadnje gre za uporabno darilo, ki si ga mnogi želijo in so ga tudi veseli. Zagato rešimo na enostaven način, enako kot je storil tatič v Cvitkovičevem primeru – ko nož podarimo, naj nam obdarovanec zanj plača. Plačilo je lahko simbolično, en cent bo povsem dovolj. Približno toliko je za lovski nož »plačal« tudi tisti, ki ga je vzel iz režiserjevega avtomobila. Po priloženi fotografiji sodeč, je namreč v avtomobilu pustil mehiški peso, en peso pa je vreden 0,047 evra.