Poslanec NSi in nekdanji minister Janez Cigler Kralj si, kadar mu le dopušča čas, rad privošči trenutke z ženo in družino. Tokrat so zadnje dni leta preživeli drugače – novega leta niso dočakali doma, temveč so odpotovali v Bosno in Hercegovino (BiH). Po vrnitvi je te dni na Facebooku objavil fotografije in dal jasno vedeti, da ga je potovanje povsem očaralo. Ali, kot je zapisal sam, jih je BiH »zadela«. »Zadelo pa nas je, da nas je sprejela,« je poudaril.

V zapisu z naslovom Silvestrovo malo drugače je Cigler Kralj potovanje opisal kot road trip oziroma romanje, ki jih je zaznamovalo: »Bosna in Hercegovina road trip/romanje 2025-26 nas je zadelo. Nagovorilo. In spremenilo. Nazaj smo prišli drugačni. Boljši?« Državo je opisal z: »Lepa. Divja. Ranjena. Zabavna. Sproščena. Ležerna. Dobrovoljna. Včasih vdana v usodo.«

Od Zenice do Sarajeva in naprej do Mostarja ter Međugorja

V objavi je opisal tudi postanke. Posebej je omenil Zenico, ki jo je označil kot »katastrofalno zadimljeno«, in dodal, da ga je pretreslo, v kakšnih razmerah živijo ljudje. Nato je pot vodila v Sarajevo, ki ga je opisal kot srednjeevropsko mesto s pisano Baščaršijo, do čudovitega Mostarja in duhovno kipečega Medžugorja.«

V katoliškem romarskem središču Medžugorje je zapisal še, da so tam prosili za mir, in dodal: »Srečal sem Bosno. In srečal sem svojo družino.«

Potovanje po BiH ga je ne le očaralo, ampak tudi spremenilo, kot pravi. In prav tu je njegova beseda »zadet«, ki jo je uporabil kar dvakrat, dobila pomen kot priznanje, da jih je dežela zadela naravnost v srce.