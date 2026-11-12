Slovenski glasbenik na hrvaškem Supertalentu poskrbel za nepričakovan preobrat

Slovenski glasbenik Gašper Mihelič, ki se pod umetniškim imenom Gino Marino uveljavlja tudi na Hrvaškem, je pri sosedih znova navdušil. Po nastopu na splitskem festivalu se je prijavil še v šov Supertalent Hrvatska, kjer se je predstavil z avtorsko skladbo Žao mi je.

Njegov nastop je bil zanimiv predvsem zaradi nepričakovanega preobrata. Žirija je bila sprva precej mlačna, med petjem pa se je njen odziv začel spreminjati. Navdušenje se je širilo tudi med gledalci, ki so na spletu glasbenika zasuli s pohvalami, nekateri pa kritizirali začetno zadržanost žirantov. »Človek, pa to je zares dobro,« je dejala ena od žirantk, druga pa je vstala in zaploskala. Po nastopu so sledili še večji komplimenti. »Vse sem pričakovala, samo tega ne,« je priznala ena, drugi žirant pa dodal: »Stari moj, zato je Supertalent najboljša oddaja.« Tretja žirantka je dejala, da česa takšnega ne bi pričakovala niti za milijon. Gino je na koncu prejel štiri glasove DA. »Zame je bila to posebna izkušnja, pa tudi še en lep korak na moji glasbeni in avtorski poti, ki jo že vrsto let gradim z veliko ljubezni, predanosti in vere v svoje pesmi,« pravi.