Slovenski glasbenik razkril najlepšo novico: postal je očka!

Galerija
Glasbenik Anej Piletič in njegova najdražja Iza sta razkrila najlepšo novico v svojem življenju: postala sta starša. Na družbenih omrežjih sta delila ganljivo fotografijo drobne ročice svoje prvorojenke, ki jo ponosno držita v dlaneh. Ob njej sta zapisala nežne besede: »Dobrodošla, Ava Ela.«
Deklica, ki sta jo poimenovala Ava Ela, je na svet prijokala 9. oktobra. V nekaj urah po objavi so njuno objavo preplavile čestitke prijateljev, oboževalcev in glasbenih kolegov. Eden od bližnjih je pod objavo zapisal: »Najlepše poglavje se je pravkar začelo.«
Njuna skupna pot se je začela pred več kot sedmimi leti, kot iz romantičnega filma. Spoznala sta se prek Instagrama, zaljubila pa sta se v živo, med maturantskim izletom v Budvi leta 2017. »Štiri ure sva sedela na plaži, medtem ko je okoli naju divjal žur. Takrat sva se v resnici zaljubila,« sta nekoč razkrila za medije.
Od takrat sta nerazdružljiva. Leta 2020 se je par zaročil, leto pozneje, avgusta 2021, pa sta si obljubila večno zvestobo na poroki, prežeti z glasbo, prijatelji in iskrenimi čustvi. Zdaj se zanju začenja povsem novo obdobje. Ob rojstvu hčerke sta svojo srečo z javnostjo delila na preprost, iskren in nežen način.
Čestitke tudi iz našega uredništva.