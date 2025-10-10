  • Delo d.o.o.
DRUŽINA PILETIČ

Slovenski glasbenik razkril najlepšo novico: postal je očka!

Ob njej sta zapisala nežne besede ...
Iza in Anej Piletić sta se zaljubila na plaži. FOTO: Instagram
Iza in Anej Piletić sta se zaljubila na plaži. FOTO: Instagram
N. P.
 10. 10. 2025 | 16:18
 10. 10. 2025 | 16:18
A+A-

Glasbenik Anej Piletič in njegova najdražja Iza sta razkrila najlepšo novico v svojem življenju: postala sta starša. Na družbenih omrežjih sta delila ganljivo fotografijo drobne ročice svoje prvorojenke, ki jo ponosno držita v dlaneh. Ob njej sta zapisala nežne besede: »Dobrodošla, Ava Ela.«

Deklica, ki sta jo poimenovala Ava Ela, je na svet prijokala 9. oktobra. V nekaj urah po objavi so njuno objavo preplavile čestitke prijateljev, oboževalcev in glasbenih kolegov. Eden od bližnjih je pod objavo zapisal: »Najlepše poglavje se je pravkar začelo.«

Ljubezen iz Budve

Njuna skupna pot se je začela pred več kot sedmimi leti, kot iz romantičnega filma. Spoznala sta se prek Instagrama, zaljubila pa sta se v živo, med maturantskim izletom v Budvi leta 2017. »Štiri ure sva sedela na plaži, medtem ko je okoli naju divjal žur. Takrat sva se v resnici zaljubila,« sta nekoč razkrila za medije.

Od takrat sta nerazdružljiva. Leta 2020 se je par zaročil, leto pozneje, avgusta 2021, pa sta si obljubila večno zvestobo na poroki, prežeti z glasbo, prijatelji in iskrenimi čustvi. Zdaj se zanju začenja povsem novo obdobje. Ob rojstvu hčerke sta svojo srečo z javnostjo delila na preprost, iskren in nežen način.

Čestitke tudi iz našega uredništva.

Iza PiletičAnej Piletičglasbainstagramljubezendružinarojstvo otrokadeklicanovorojenčekrojstvootrok
