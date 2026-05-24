Slovenski glasbenik z novo skladbo »Bedak«: osebna izpoved o napakah in samospoznanju

Dare Kaurič si je za novo skladbo, kot pravi sam, vzel čas. Pesem z naslovom Bedak je namreč nastajala skoraj leto dni, vse od festivala Melodije morja in sonca, kjer je s skladbo Kristalno jasno dosegel lep odziv občinstva in radijskih valov. Vmes se je oblikovala ideja, dozorelo besedilo in glasba, projekt pa je postopoma dobival končno podobo.

Tokrat je za besedilo poskrbel Drago Mislej - Mef, ki je po daljšem premoru napisal zgodbo o »bedaku«. Če je besedilo nastajalo počasi, je bila melodija ustvarjena precej hitreje. Rezultat je skladba, ki stavi na neposrednost in prepoznavnost – nalezljiva, rahlo nostalgična in iskrena. Refren pove bistvo: »Sem tak, ker sem tak, meni ni pomoči. Sem tak, ker sem tak – bedak ostane bedak.« Gre za zgodbo človeka, ki zaradi lastnih odločitev izgubi ljubezen, a se hkrati zaveda, da se iz svojih vzorcev težko izvije. »Naj pesem najde svoj prostor v etru, tako kot je ona našla mene. Tudi v času, ko medijski prostor ni najbolj naklonjen tovrstnim popevkam, jo brez zadržkov pošiljam v svet. Zakaj? Ker sem pač tak, kot sem,« pravi Kaurič. Videospot za skladbo je režiral Tine Mažgon, vizualne elemente je prispeval Nikola Klavžar, scenarij pa podpisuje Dare Kaurič sam.