Legendarni Dominik Kozarič zaradi solz prekinil intervju: 9 let nočnih mor ga je močno zaznamovalo (VIDEO)

Kdo ne pozna legendarnih pesmi Reka luči in Ljubi jo nežno, s katerima je Dominik Kozarič v 90. letih osvojil srca oboževalk in oboževalcev? Danes pevec potrjuje, da želi znova stopiti na vrh slovenske glasbene scene, meri pa tudi na uspeh v tujini. V nedavnem intervjuju z Iztokom Gartnerjem je odprl svoje srce in naslovil največje bolečine iz preteklosti. Ko je razlagal o svojih sanjah iz otroštva, ga je popolnoma zlomilo in sta morala intervju za nekaj minut prekiniti, da je sestavil misli. Takole je opisal svoje nočne more, ki so ga lovile od ranega otroštva do 14. leta. »Sanjal sem, da sem prišel do cerkve in odprl vrata, šel sem po stopnicah in prišel do zavese in ga je napadla svetloba. Grmelo je in ga metalo ob stene,« je razložil.

»Grmenje in metalo me je ob zidove in to sem sanjal vsak dan do 14. leta,« Potem pa je doživel osvoboditev in so se nočne more končale. Ponovilo se je v vojski, a se je zadeva hitro zaključila.